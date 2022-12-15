За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, ставлення офіцерів нижньої ланки до рядових солдатів у російській армії є вкрай показовим та цілком співвідноситься зі ставленням Кремля до власного населення. Рядових бійців вважають за непотріб, їх використовують як "гарматне м'ясо", а також як осіб, на яких можна непогано збагатитися.

Дивіться також Битва за тепло: під Донецьком чмобіки відправили командирів до лікарні через крадіжку буржуйок

Практично кожний лейтенант, сержант та капітан російської армії, як тільки потрапляє на фронт, одразу перетворюється на мародера та грабіжника, що майже не перебуває на передовій, однак облаштовує безліч схем по обдиранню підлеглих.

Кожен російський офіцер торгує спорядженням за захмарними цінами

За 9 місяців повномасштабної війни проти України практично кожний командир ЗС Росії, якому лише пощастило вижити, створив чіткий алгоритм, який є запорукою свого збагачення.

Всі більш-менш досвідчені офіцери знають, що для повного щастя їм треба перебувати якомога далі від передової та місць скупчення російських військ.

При цьому найбільш успішні командири розуміються на тому, як краще та швидше звільнити своїх підлеглих від всіх необхідних речей ще до їх загибелі.

Наприклад, при перекиданні того чи іншого взводу мобілізованих з тилу в зону бойових дій офіцери влаштовують їм перевірки та під різними приводами змушують здати смартфони, коштовне спорядження, гроші та інші цінності ще у відносно безпечній зоні.

Всі ці речі командири привласнюють собі, тоді як ошукані чмобіки відправляються у пекло без шансів повернутися та спитати, куди поділося їх майно.

Завдяки тому, що офіцери "навіджимали" у своїх підлеглих, між ними та солдатами розквітає торгівля награбованим. У будь-якого лейтенанта можна без проблем придбати бронежилет, шолом чи аптечку, але цінники на ці речі задерті щонайменше втричі.

Так, якщо комплект зимової форми у Росії коштує від 5 до 7 тисяч рублів, то на фронті у командування її ледве можна придбати за 20–30 тисяч. При цьому вартість всього спорядження постійно зростає через шалений на нього попит.

Фактично російські офіцери вигадали нескінченний доступ до необмеженої кількості потрібних солдатам речей. Наприклад, під приводом перевірки всіх посилок, які відправляють рядовим на фронт родичі, вони з легкістю привласнюють собі термобілизну, бушлати та тепле взуття, після чого отримують змогу продати ці ж речі чмобікам, але вже за ніяк не ринковою ціною.

Саме в такий спосіб у зоні бойових дій російське командування створює штучний дефіцит на будь-які елементи спорядження, окупанти багатіють та при цьому діляться зі своїм керівництвом для отримання "даху".

Під Мелітополем раптово заборонили всі засоби для обігріву

Зрозуміло, що із настанням морозів найбільш ходовим товаром серед російських військових стали теплий одяг, буржуйки та газові нагрівачі. Страждання погано забезпеченої путінської армії значно посилилися через неможливість зігрітися та поїсти чогось тепленького.

Тим часом Окупанти посилюють "мобілізацію" на Луганщині: хто не хоче служити – б'ють

Неймовірно жахливе відчуття холоду змусило росіян діставати собі пічки, запасатися дровами та благади родичів надіслати їм хоч щось для обігріву. Зрозуміло, що родини та друзі достатньо активно допомагали "Ванькам" не стати "підсніжниками", тож купували для потреб чмобіків все, що могли собі дозволити та відправляли це на передову.

І якщо десь у листопаді на мелітопольському напрямку офіцери достатньо спокійно пропускали подібні зігріваючі вантажі до адресатів, вже у грудні офіцери "прикрили" цю лавочку. Мовляв, не можна демаскувати свої позиції у такий спосіб.

Втім, просто викрасти буржуйки та пальники для командирів виявилося замало. 12 грудня для створення насправді серйозного ажіотажу у районі Василівки офіцери провели рейд передовими позиціями чмобіків, у ході якого з окопів та бліндажів вилучили всі пічки та засоби для підігрівання їжі. Крім того, у деяких мобілізованих відібрали аптечки, які буцімто не відповідають статутним.

Все це означає лише одне: чмобіки будуть мерзнути та страждати, купуючи у командирів свої ж речі за завищеними цінами. Їх рідні й надалі братимуть кредити для того, щоб придбати для "Ваньок" буржуйку. А російська армія деградуватиме все більше, аж до її повного знищення заради забаганок Путіна.