По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, отношение офицеров нижнего звена к рядовым солдатам в российской армии крайне показательно и вполне соотносится к отношению Кремля к собственному населению. Рядовых бойцов считают мусором, их используют как "пушечное мясо", а также как лиц, на которых можно неплохо обогатиться.

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Практически каждый лейтенант, сержант и капитан российской армии, как только попадает на фронт, сразу превращается в мародера и грабителя, что почти не находится на передовой, однако обустраивает множество схем по обдиранию подчиненных.

Каждый российский офицер торгует снаряжением по заоблачным ценам

За 9 месяцев полномасштабной войны против Украины практически каждый командир ВС России, которому только удалось выжить, создал четкий алгоритм, являющийся залогом своего обогащения.

Все более или менее опытные офицеры знают, что для полного счастья им нужно находиться подальше от передовой и мест скопления российских войск.

При этом наиболее успешные командиры понимают, как лучше и быстрее освободить своих подчиненных от всех необходимых вещей еще до их гибели.

Например, при переброске того или иного взвода мобилизованных с тыла в зону боевых действий офицеры устраивают им проверки и под разными предлогами заставляют сдать смартфоны, ценное снаряжение, деньги и другие ценности еще в относительно безопасной зоне.

Все эти вещи командиры присваивают себе, тогда как обманутые чмобики отправляются в ад без шансов вернуться и спросить, куда делось их имущество.

Благодаря тому, что офицеры "наотжимали" у своих подчиненных, между ними и солдатами расцветает торговля награбленным. У любого лейтенанта можно без проблем приобрести бронежилет, шлем или аптечку, но ценники на эти вещи задраны по меньшей мере втрое.

Так, если комплект зимней формы в России стоит от 5 до 7 тысяч рублей, то на фронте у командования его едва можно приобрести за 20–30 тысяч. При этом стоимость всего снаряжения постоянно растет из-за безумного на него спроса.

Фактически российские офицеры придумали бесконечный доступ к неограниченному количеству нужных солдатам вещей. Например, под предлогом проверки всех посылок, которые отправляют рядовым на фронт родственники, они с легкостью присваивают себе термобелье, бушлаты и теплую обувь, после чего получают возможность продать эти же вещи чмобикам, но уже никак не по рыночной цене.

Именно таким образом в зоне боевых действий российское командование создает искусственный дефицит на любые элементы снаряжения, оккупанты богатеют и при этом делятся со своим руководством для получения "крыши".

Под Мелитополем внезапно запретили все средства для обогрева

Понятно, что с наступлением морозов самым ходовым товаром среди российских военных стали теплая одежда, буржуйки и газовые нагреватели. Страдания плохо обеспеченной путинской армии значительно усилились из-за невозможности согреться и поесть чего-нибудь тепленького.

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Невероятно ужасное чувство холода заставило россиян доставать себе печки, запасаться дровами и умолять родственников прислать им хоть что-то для обогрева. Понятно, что семьи и друзья достаточно активно помогали "Ванькам" не стать "подснежниками", поэтому покупали для нужд чмобиков все, что могли себе позволить, и отправляли это на передовую.

И если где-то в ноябре на мелитопольском направлении офицеры достаточно спокойно пропускали подобные согревающие грузы адресатам, уже в декабре офицеры "прикрыли" эту лавочку. Якобы нельзя демаскировать свои позиции таким образом.

Впрочем, просто украсть буржуйки и горелки для командиров оказалось мало. 12 декабря для создания действительно серьезного ажиотажа в районе Васильевки офицеры провели рейд по передовым позициям чмобиков, в ходе которого из окопов и блиндажей изъяли все печки и средства для подогрева пищи. Кроме того, у некоторых мобилизованных отобрали аптечки, которые якобы не соответствуют уставным.

Все это означает только одно: чмобики будут мерзнуть и страдать, покупая у командиров свои же вещи по завышенным ценам. Их родные и дальше будут брать кредиты для того, чтобы приобрести для "Ванек" буржуйку. А российская армия будет деградировать все больше, вплоть до ее полного уничтожения ради прихотей Путина.