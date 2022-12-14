По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, конфликты между личным составом и командованием на местах на многих участках фронта становятся все более частыми. При этом наибольшее недовольство мобилизованные выражают именно потому, что государство их ничем не обеспечило, а офицеры фактически воруют все посылки, которые отправляют им родственники.
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В последнее время наиболее серьезные бунты и драки с командованием устраивают из-за того, что до них постоянно не доезжают вещи для обогрева. С наступлением холодов чмобики оказались на передовой без термобелья, зимней формы и даже печек для обогрева, что и довело их до отчаяния.
Офицеры впервые не подавили бунт, опасаясь более жесткого противостояния
- Как только на фронтах стало холодать, десятки тысяч мобилизованных сразу начали обращаться к разнообразным волонтерам и своим семьям с мольбами о помощи. Мол, при минусовой температуре воевать без снаряжения просто невозможно, а потери из-за гипотермии возрастают с геометрической прогрессией.
- Понятно, что слабое российское волонтерское движение, в основном заточенное под торговлю украденным имуществом минобороны, никак не могло обеспечить даже 1% от потребностей всего захватнического войска. Однако некоторые деятели соглашались передавать посылки с теплой одеждой и буржуйками для конкретных подразделений при условии, что все эти вещи будут приобретены на средства их родных.
- При этом непосредственно на передовую адресатам вообще ничего такие волонтеры никогда не довозили: все грузы они отдавали командирам где-то на второй или третьей линиях обороны, снимая на камеру "отчеты".
- Именно на этапе передачи чего-либо от так называемых волонтеров руководству подразделений вся помощь обычно и исчезает. Ведь офицеры либо присваивают ее себе для перепродажи, либо раздают все вещи тем солдатам, которым считают нужным.
- Логика командования при этом очень проста: если термобелье привезли для чмобиков, которым в ближайшие дни придется идти в наступление, то какой смысл им его раздавать. Пусть лучше в тепле будут кадровые военнослужащие, имеющие больше шансов на выживание.
Именно по такому принципу в начале декабря раздавали "волонтерку" два лейтенанта ВС России, командующих взводами чмобиков на донецком направлении. Родственники мобилизованных почти месяц скидывались деньгами для приобретения буржуек своим мужьям и сыновьям, оплатили бензин для перевозки печей волонтерам и считали, что теперь в окопах захватчикам будет тепло.
Однако не произошло, как предполагалось. Офицеры сразу после разгрузки автомобиля с буржуйками отправили их в подразделения кадровых российских военнослужащих. Чмобиков в очередной раз оставили замерзать, тогда как купленные за деньги их родных печки достались тем, у кого больше власти и уважения.
Поняв, что вообще ни одной буржуйки не попало в подразделение, мобилизованные начали стихийный бунт. Лейтенантов, которые на камеру принимали груз и обещали, что он достанется кому нужно, банально избили до тяжелого состояния. Вместе с ними досталось и контрактникам, фактически укравшим буржуйки.
Офицеров пришлось отправлять в госпиталь, а сам конфликт командованию пришлось разрешать мирным путем. Фактически впервые с начала полномасштабной войны руководство русских войск не подавило бунт, а заставило контрактников вернуть буржуйки чмобикам. Офицеры среднего звена поняли, что в случае каких-либо наказаний мобилизованных за драку ситуация станет совершенно неконтролируемой. Именно поэтому им пришлось лично приезжать к контрактникам и уговаривать их "отдать печки владельцам на время". Мол, после гибели чмобиков те смогут унести буржуйки себе без каких-либо проблем.
Мобики из-за холода демаскируют свои позиции и массово погибают
По состоянию на 14 декабря, по оценке российского командования, захватническое войско нуждается в выделении от 200 до 500 миллионов рублей только для приобретения нужного количества буржуек. Стоимость нужных чмобикам комплектов термобелья, зимней формы и обуви генералы никогда даже не просчитывали, ведь в Кремле никогда не собирались снабжать мобилизованных всем необходимым.
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Поэтому замерзшим захватчикам приходится разводить на своих позициях открытый костер как для обогрева, так и для приготовления пищи. Это приводит к массовому демаскированию местоположений взводов и рот, что позволяет артиллеристам ВСУ наносить по ним ощутимые удары. Поэтому из-за того, что государство вообще не позаботилось о своей многотысячной группировке, а офицеры массово воруют посылки, огромное количество чмобиков ежедневно вынуждено выбирать между смертью из-за переохлаждения и игры в рулетку с артиллерийскими подразделениями Сил обороны Украины. И нет никаких сомнений, что к концу холодов от гипотермии и демаскирования позиций погибнет не один десяток тысяч мобилизованных россиян.
Исправить же ситуацию и создать для своего войска хоть более-менее комфортные условия, Москва уже не способна. Потому что есть другие приоритеты.