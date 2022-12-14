По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, конфликты между личным составом и командованием на местах на многих участках фронта становятся все более частыми. При этом наибольшее недовольство мобилизованные выражают именно потому, что государство их ничем не обеспечило, а офицеры фактически воруют все посылки, которые отправляют им родственники.

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В последнее время наиболее серьезные бунты и драки с командованием устраивают из-за того, что до них постоянно не доезжают вещи для обогрева. С наступлением холодов чмобики оказались на передовой без термобелья, зимней формы и даже печек для обогрева, что и довело их до отчаяния.

Офицеры впервые не подавили бунт, опасаясь более жесткого противостояния

Как только на фронтах стало холодать, десятки тысяч мобилизованных сразу начали обращаться к разнообразным волонтерам и своим семьям с мольбами о помощи. Мол, при минусовой температуре воевать без снаряжения просто невозможно, а потери из-за гипотермии возрастают с геометрической прогрессией.

Понятно, что слабое российское волонтерское движение, в основном заточенное под торговлю украденным имуществом минобороны, никак не могло обеспечить даже 1% от потребностей всего захватнического войска. Однако некоторые деятели соглашались передавать посылки с теплой одеждой и буржуйками для конкретных подразделений при условии, что все эти вещи будут приобретены на средства их родных.

При этом непосредственно на передовую адресатам вообще ничего такие волонтеры никогда не довозили: все грузы они отдавали командирам где-то на второй или третьей линиях обороны, снимая на камеру "отчеты".

Именно на этапе передачи чего-либо от так называемых волонтеров руководству подразделений вся помощь обычно и исчезает. Ведь офицеры либо присваивают ее себе для перепродажи, либо раздают все вещи тем солдатам, которым считают нужным.

Ведь офицеры либо присваивают ее себе для перепродажи, либо раздают все вещи тем солдатам, которым считают нужным. Логика командования при этом очень проста: если термобелье привезли для чмобиков, которым в ближайшие дни придется идти в наступление, то какой смысл им его раздавать. Пусть лучше в тепле будут кадровые военнослужащие, имеющие больше шансов на выживание.

Именно по такому принципу в начале декабря раздавали "волонтерку" два лейтенанта ВС России, командующих взводами чмобиков на донецком направлении. Родственники мобилизованных почти месяц скидывались деньгами для приобретения буржуек своим мужьям и сыновьям, оплатили бензин для перевозки печей волонтерам и считали, что теперь в окопах захватчикам будет тепло.

Однако не произошло, как предполагалось. Офицеры сразу после разгрузки автомобиля с буржуйками отправили их в подразделения кадровых российских военнослужащих. Чмобиков в очередной раз оставили замерзать, тогда как купленные за деньги их родных печки достались тем, у кого больше власти и уважения.

К слову, раньше в минобороны России объявили сбор музыкальных инструментов для отправки на фронт. Людей просят приносить оккупантам баяны, аккордеоны, губные гармоники, гитары и балалайки. Захватчики считают, что эти вещи помогут оккупантам больше, чем зимнее снаряжение.

Поняв, что вообще ни одной буржуйки не попало в подразделение, мобилизованные начали стихийный бунт. Лейтенантов, которые на камеру принимали груз и обещали, что он достанется кому нужно, банально избили до тяжелого состояния. Вместе с ними досталось и контрактникам, фактически укравшим буржуйки.

Офицеров пришлось отправлять в госпиталь, а сам конфликт командованию пришлось разрешать мирным путем. Фактически впервые с начала полномасштабной войны руководство русских войск не подавило бунт, а заставило контрактников вернуть буржуйки чмобикам. Офицеры среднего звена поняли, что в случае каких-либо наказаний мобилизованных за драку ситуация станет совершенно неконтролируемой. Именно поэтому им пришлось лично приезжать к контрактникам и уговаривать их "отдать печки владельцам на время". Мол, после гибели чмобиков те смогут унести буржуйки себе без каких-либо проблем.

Мобики из-за холода демаскируют свои позиции и массово погибают

По состоянию на 14 декабря, по оценке российского командования, захватническое войско нуждается в выделении от 200 до 500 миллионов рублей только для приобретения нужного количества буржуек. Стоимость нужных чмобикам комплектов термобелья, зимней формы и обуви генералы никогда даже не просчитывали, ведь в Кремле никогда не собирались снабжать мобилизованных всем необходимым.

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Поэтому замерзшим захватчикам приходится разводить на своих позициях открытый костер как для обогрева, так и для приготовления пищи. Это приводит к массовому демаскированию местоположений взводов и рот, что позволяет артиллеристам ВСУ наносить по ним ощутимые удары. Поэтому из-за того, что государство вообще не позаботилось о своей многотысячной группировке, а офицеры массово воруют посылки, огромное количество чмобиков ежедневно вынуждено выбирать между смертью из-за переохлаждения и игры в рулетку с артиллерийскими подразделениями Сил обороны Украины. И нет никаких сомнений, что к концу холодов от гипотермии и демаскирования позиций погибнет не один десяток тысяч мобилизованных россиян.

Исправить же ситуацию и создать для своего войска хоть более-менее комфортные условия, Москва уже не способна. Потому что есть другие приоритеты.