Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. К весне он прогнозирует оживление мятежных настроений и действий в России.
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Почувствовали силу
Русичи и вагнеровцы в первую очередь в России начнут провокации, как это было сначала на оккупированных территориях,
– прокомментировал Мусиенко.
По его мнению, командиры таких группировок начнут брать под свое крыло обиженных мобилизованных, которым не дали форму, оружие или сухпайки. В бандформировании фактически появится тот пролетариат, который может создать революционные явления.
Бунты среди вагнеровцев и русичей: смотреть видео
Бунты в России
Далее Мусиенко прогнозирует начало в России того, в чем Путин всегда пытался обвинить Украину – атаманщину, анархию и хаос. Президент-террорист сам провоцирует эти явления в стране, убежден спикер.
Бунт ростет. Я думаю, что это только начало. Весной это будет иметь большие обороты,
– добавил Мусиенко.
Провокации, прежде всего, угрожают России, а не НАТО или странам Балтии, убежден эксперт. Однако, акцентирует он, следует не преуменьшать угрозы деструктивной и диверсионной деятельности России повсюду, где работают ее спецслужбы. Провокации, по его словам, это характерная тактика России.
Провокации российских спецслужб:
- В Германии движение под названием "Граждане Рейха" готовился к совершению военного переворота, вероятно, используя финансирование из России. Организаторы арестованы, проводятся обыски.
- Осенью спецслужбы страны-агрессорки готовили широкую дискредитационную кампанию против лидеров национальных и национально-освободительных движений народов России. Под удар российской пропаганды подпали народы Кавказа, активно борющиеся за свое право на самоопределение. В частности, чеченская оппозиция,
- По словам военного эксперта Ивана Ступака, в ноябре спецслужбы России готовили провокации на объектах энергоинфраструктуры Беларуси. Цель – подставить Украину.