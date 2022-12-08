По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, отряд из почти 600 мобилизованных из Тюмени уже полтора месяца живет недалеко от границы в Брянской области. Согласно документам, "чмобики" проходят тщательное согласование, а их отряд будет участвовать в выполнении специальных разведывательных и диверсионных операций.

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Впрочем, мобилизованные об этом не знают, ведь им говорят, что командование отвезло их из Тюмени в пограничные полигоны только для подготовки. После окончания "чмобиков" якобы должны вернуть домой.

Бунтуют даже максимально наивные

Благодаря постоянной накачке пропагандой почти никто из "Ванек" не догадывается, что вскоре их кости будут догрызать украинские собаки.

Мобилизированные в большинстве своем доверяют словам руководителей, даже несмотря на то, что их регулярно обманывают. Тем не менее, какая-то тень сомнений и недовольства со стороны "чмобиков" все же присутствует.

Даже самые наивные и, судя по всему, не одаренные умом россияне, решили попытаться устроить бунт.

600 военнослужащих устроили акцию протеста командованию и потребовали вернуть их домой. Мол, если обещали всем возвращение на рабочие места после учений, то давайте делать это быстрее.

К такому "решительному недовольству" привело признание одного из представителей штаба в том, что мобилизованные могут не ожидать зарплаты за ноябрь.

Поскольку за 2 месяца службы они не получили от государства ни копейки – тюменцы и взбунтовались.

тюменцы и взбунтовались. Кроме отсутствия выплат, обещанных лично Путином, мобилизованные недовольны отсутствием продовольственных пайков, теплой одежды и медицинского обеспечения, а также необходимостью жить на улице.

Чтобы потушить бунт, офицеры решили провести переговоры с тремя представителями мобилизованного батальона, в ходе которых конфликт практически исчерпан. Командиры еще раз гарантировали "чмобикам" то, что они получат зарплату на уровне той, что была в гражданской жизни. Кроме того, они пообещали сделать все для улучшения пищевого обеспечения подразделения на время учений.

Кроме того, во время переговоров представители штаба в очередной раз отметили мобилизованным, что вскоре они поедут в Тюмень, будут зачислены в батальон территориальной обороны и вернутся к привычной жизни.

В декабре все погибнут

Что интересно, такие заявления со стороны командования звучали несмотря на то, что дата выезда группировки мобилизованных на фронт уже была известна. Между 10 и 15 декабря "чмобиков" должны отправить на убой в район Бахмута – их передадут в подчинение "вагнеровцам".

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Это означает только одно: шансов на выживание у тюменцев нет никаких, ведь средняя продолжительность жизни частично мобилизованных под Бахмутом – один-два дня.

Поскольку переброска в зону боевых действий станет для "чмобиков" не совсем приятным сюрпризом от Путина, командиры уже вызвали на полигон спецназовцев. Согласно замыслам руководства, когда недовольным мобилизованным скажут о необходимости отдать свою жизнь за захват ненужного им города, именно отряды Рогвардии должны подавить бунт и заставить батальон погрузиться в поезд.