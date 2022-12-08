По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, отряд из почти 600 мобилизованных из Тюмени уже полтора месяца живет недалеко от границы в Брянской области. Согласно документам, "чмобики" проходят тщательное согласование, а их отряд будет участвовать в выполнении специальных разведывательных и диверсионных операций.
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Впрочем, мобилизованные об этом не знают, ведь им говорят, что командование отвезло их из Тюмени в пограничные полигоны только для подготовки. После окончания "чмобиков" якобы должны вернуть домой.
Бунтуют даже максимально наивные
- Благодаря постоянной накачке пропагандой почти никто из "Ванек" не догадывается, что вскоре их кости будут догрызать украинские собаки.
- Мобилизированные в большинстве своем доверяют словам руководителей, даже несмотря на то, что их регулярно обманывают. Тем не менее, какая-то тень сомнений и недовольства со стороны "чмобиков" все же присутствует.
- Даже самые наивные и, судя по всему, не одаренные умом россияне, решили попытаться устроить бунт.
- 600 военнослужащих устроили акцию протеста командованию и потребовали вернуть их домой. Мол, если обещали всем возвращение на рабочие места после учений, то давайте делать это быстрее.
- К такому "решительному недовольству" привело признание одного из представителей штаба в том, что мобилизованные могут не ожидать зарплаты за ноябрь.
- Поскольку за 2 месяца службы они не получили от государства ни копейки – тюменцы и взбунтовались.
- Кроме отсутствия выплат, обещанных лично Путином, мобилизованные недовольны отсутствием продовольственных пайков, теплой одежды и медицинского обеспечения, а также необходимостью жить на улице.
Чтобы потушить бунт, офицеры решили провести переговоры с тремя представителями мобилизованного батальона, в ходе которых конфликт практически исчерпан. Командиры еще раз гарантировали "чмобикам" то, что они получат зарплату на уровне той, что была в гражданской жизни. Кроме того, они пообещали сделать все для улучшения пищевого обеспечения подразделения на время учений.
Кроме того, во время переговоров представители штаба в очередной раз отметили мобилизованным, что вскоре они поедут в Тюмень, будут зачислены в батальон территориальной обороны и вернутся к привычной жизни.
В декабре все погибнут
Что интересно, такие заявления со стороны командования звучали несмотря на то, что дата выезда группировки мобилизованных на фронт уже была известна. Между 10 и 15 декабря "чмобиков" должны отправить на убой в район Бахмута – их передадут в подчинение "вагнеровцам".
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Это означает только одно: шансов на выживание у тюменцев нет никаких, ведь средняя продолжительность жизни частично мобилизованных под Бахмутом – один-два дня.
Поскольку переброска в зону боевых действий станет для "чмобиков" не совсем приятным сюрпризом от Путина, командиры уже вызвали на полигон спецназовцев. Согласно замыслам руководства, когда недовольным мобилизованным скажут о необходимости отдать свою жизнь за захват ненужного им города, именно отряды Рогвардии должны подавить бунт и заставить батальон погрузиться в поезд.