За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, загін із майже 600 мобілізованих із Тюмені вже півтора місяці живе неподалік від кордону у Брянській області. Згідно з документами, "чмобіки" проходят ретельне злагодження, а їх загін буде брати участь у виконанні спеціальних розвідувальних та диверсійних операціях.

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Втім, мобілізовані про це не знають, адже їм кажуть, що командування відвезло їх із Тюмені до прикордонних полігонів лише для підготовки. Після закінчення "чмобіків" буцімто мають повернути додому.

Бунтують навіть максимально наївні

Завдяки постійному накачуванню пропагандою, майже ніхто з "Ваньок" не здогадується, що незабаром їх кістки догризатимуть українські собаки.

Мобілізовані здебільшого довіряють словам керівників навіть попри те, що їх регулярно обманюють. Тим не менше, якась тінь сумнівів та невдоволення з боку "чмобіків" все ж таки присутні.

Навіть найбільш наївні та, судячи з усього, не обдаровані розумом росіяни, вирішили спробувати влаштувати бунт.

600 військовослужбовців влаштували акцію протесту командуванню та вимагали повернути їх додому. Мовляв, якщо обіцяли всім повернення на робочі міста після навчань, то давайте робити це швидше.

До такого "рішучого невдоволення" призвело зізнання одного з представників штабу в тому, що мобілізовані можуть не очікувати на зарплати за листопад.

Оскільки ж за 2 місяці служби вони не отримали від держави ані копійки – тюменці і збунтувалися.

тюменці і збунтувалися. Окрім відсутності виплат, які обіцяв особисто Путін, мобілізовані незадоволені відсутністю продовольчих пайків, теплого одягу та медичного забезпечення, а також необхідністю жити на вулиці.

Щоб загасити бунт, офіцери вирішили провести перемовини із трьома представниками мобілізованого батальйону, під час яких конфлікт було практично вичерпано. Командири вкотре гарантували "чмобікам" те, що вони отримають зарплату на рівні тієї, що була у цивільному житті. Крім того, вони пообіцяли "зробити все" для покращення харчового забезпечення підрозділу на час навчань.

Крім того, під час перемовин представники штабу вкотре наголосили мобілізованим, що незабаром вони поїдуть до Тюмені, будуть зараховані у батальйон територіальної оборони та повернуться до звичного життя.

У грудні всі загинуть

Що цікаво, такі заяви з боку командування лунали попри те, що дата виїзду угруповання мобілізованих на фронт вже була відома. Між 10 та 15 грудня "чмобіків" мають відправити на забій у район Бахмута – їх передадуть у підпорядкування "вагнерівцям".

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Це означає лише одне: шансів на виживання у тюменців немає ніяких, адже середня тривалість життя частково мобілізованих під Бахмутом – один-два дні.

Оскільки ж перекидання у зону бойових дій стане для "чмобіків" не зовсім приємним сюрпризом від Путіна, командири вже викликали на полігон спецпризначенців. Згідно із задумами керівництва, коли невдоволеним мобілізованим скажуть про необхідність віддати своє життя за захоплення непотрібного їм міста, саме загони Росгвардії мають придушити бунт та змусити батальйон завантажитися у поїзд.