Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. До весни він прогнозує пожвавішання бунтівних настроїв та дій в Росії.
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Відчули силу
Русічі та вагнерівці насамперед в Росії почнуть провокації, як це було спочатку на окупованих територіях,
– прокоментував Мусієнко.
На його думку, командири таких угрупувань почнуть брати під своє крило ображених мобілізованих, яким не дали форму, зброю чи сухпайки. У бандформувань фактично з'явиться той пролетаріат, який може створити революційні явища.
Бунти серед вагнерівців та русічів: дивитися відео
Бунти в Росії
Далі Мусієнко прогнозує початок в Росії того, в чому Путін завжди намагався звинуватити Україну – отаманщина, анархія і хаос. Президент-терорист сам продукує ці явища в країні, переконаний спікер.
Бунт починає набирати великих обертів. Я думаю, що це тільки початок. На весну це матиме більші оберти,
– додав Мусієнко.
Провокації насамперед загрожують Росії, а не НАТО чи країнам Балтії, переконаний експерт. Однак, акцентує він, варто не применшувати загроз деструктивної та диверсійної діяльності Росії всюди, де працюють її спецслужби. Провокації, за його словами, це характерна тактика для Росії.
Провокації російських спецслужб:
- В Німеччині рух під назвою "Громадяни Рейху" готувався до здійснення військового перевороту, ймовірно використовуючи фінансування з Росії. Організатори заарештовані, проводяться обшуки.
- Восени спецслужби країни-агресорки готували широку дискредитаційну кампанію проти лідерів національних та національно-визвольних рухів народів Росії. Під удар російської пропаганди підпали народи Кавказу, що активно виборюються своє право на самовизначення. Зокрема, чеченська опозиція,
- За словами військового експерта Івана Ступака, в листопаді спецслужби Росії готували провокації на об'єктах енергоінфраструктури Білорусі. Мета – підставити Україну.