Про це на своєму Youtube-каналі розповів військовий експерт та полковник запасу Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Він зазначає, що це не перший випадок роботи російських спецслужб у Німеччині.

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Спроба перевороту в Німеччині

Днями німецьким спецслужбам вдалося викрити групу осіб, що готувала військовий переворот в Німеччині.

Вони готували зброю та бойові групи, які мали захопити державні органи і проголосити так звану "Нову Німеччину",

– зауважив Жданов.

На думку полковника, їхньою метою було захопити Бундестаг та відродити німецький режим, зразка 1871 року. Саме тоді з’явився Другий Рейх, який існував до 1918 року.

"Після перевороту очільником Німеччини хотіли проголосити князя Генріха XIII. Він виходець зі старовинного німецького роду, історія якого триває 900 років", – додав Жданов.

Як в Німеччині готували державний переворот: дивитись відео

Фінансування з Росії

З інших джерел відомо, що організатори перевороту зверталися за підтримкою до Російської Федерації. Жданов припустив, що цілком можливо з Росії вони й отримували фінансування.

Адже за попередні 16 років, при Ангелі Меркель, Німеччина перетворилася на базу для російських спецслужб. Відкривалися цілі філіали та центри розвідки на території країни,

– сказав Жданов.

Що відомо про підготовку перевороту в Німеччині