Об этом на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов. Он предполагает, что за поддержкой повстанцы обращались в Россию.

Спецслужбы Германии предотвратили попытку государственного переворота в стране. Уже известно о 25 арестованных лицах. Обыски проходят в 130 местах: в 11 землях Германии, а также в Австрии и Италии.

По предварительным предположениям спецслужб, группа заговорщиков состоит из 50 человек. Из нее арестована первая половина, которая социально опасна. Вероятно, аресты продолжатся.

"Они готовили оружие и боевые группы, которые должны были захватить государственные органы и провозгласить так называемую Новую Германию",

– комментирует Жданов.

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Новая Германия

По мнению полковника, их целью было захватить Бундестаг и возродить германский режим, образца 1871 года. В это время появился Второй Рейх, существовавший до 1918 года.

После переворота главой Германии хотели провозгласить князя Генриха XIII. Он выходец из старинного германского рода, история которого длится 900 лет.

Роль России

Из других источников известно, что организаторы переворота обращались за поддержкой в Российскую Федерацию. Жданов говорит, что вполне возможно из России они и получали финансирование.

«Ведь за предыдущие 16 лет, при Агеле Меркель, Германия превратилась в базу для российских спецслужб. Открывались целые филиалы и центры разведки на территории страны»,

– добавляет Жданов.

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