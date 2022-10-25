Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. До речі, раніше стало відомо, що також спецслужби Росії можуть готувати теракти проти росіян, аби звинуватити Україну.

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Як Росія готує кампанію з дискредитації національних рухів

Як стало відомо, спецслужби країни-агресорки готують широку дискредитаційну кампанію проти лідерів національних та національно-визвольних рухів народів Росії.

Її початок заплановано вже на найближчий час, а головною метою стане приниження самого прагнення народів до самовизначення.

Для цього, як у самій Росії, так і за її межами – в Європі, США та Україні будуть використані наявні "агенти впливу" в інформаційній та політичній сферах. Їхнє завдання – донести до "широких мас" думку про апріорі агресивний, терористичний чи навіть нацистський характер будь-яких національних рухів.

Мета цієї кампанії – зірвати міжнародну підтримку права народів на захист своїх прав, мови, культури. Окрім цього, сформувати в середині українського суспільства негативне ставлення до народів Росії, які потерпають від імперської політики.

Традиційно, в першу чергу, під удар російської пропаганди підпадають народи Кавказу, що активно виборюються своє право на самовизначення. Зокрема, чеченська опозиція,

– зазначили у розвідці.

На сьогодні військово-політичне керівництво Росії та режим Путіна розглядають національно-визвольні рухи як одну з ключових загроз єдності та навіть самого існування Росії. Саме їхнє виникнення сприймається як фактор нестабільності та викликає жорстку протидію з боку кремлівської верхівки.

"Найкращий спосіб протидії подібним кампаніям – несприйняття маніпуляційних меседжів, незалежно від імені спікера, який їх розповсюджує. А також виявлення прихованих "агентів впливу" під виглядом "лідерів думок" – наголосили у відомстві.

Що задумали росіяни

Раніше в Інституті вивчення війни розповіли, що окупанти готуються до заходів стримування ЗСУ, які матимуть лише частковий ефект.

Також загарбники вивозять пацієнтів із Каховської лікарні. У такий спосіб вони хочуть звільнити лікарняні ліжка для поранених унаслідок відходу через Дніпро.

Крім того, частина російських підрозділів готує Херсон до міських боїв. Натомість решта продовжує залишати місто через переправу, яка курсує в районі Антонівського мосту.

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