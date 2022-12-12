Соответствующее письмо Минобороны страны-террористки направило в Комитет по культуре Санкт-Петербурга. Там убеждены, что музыкальные инструменты российским оккупантам необходимы для "поддержания боевого духа, сплочения, воодушевления подвигов и морально-психологической разгрузки". Об этом сообщают российские СМИ.

К теме В российском Каннском повестку прислали 12-летнему парню

Это первый народный сбор в России с участием власти

Балалайки и аккордеоны – это первое "народное собрание", которое организовали не волонтеры, а непосредственно России Минобороны на официальном уровне.

Чаще всего такие мероприятия организуются силами родственников "мобиков" или добровольцами. В России на нужды армии собирают прокладки для использования в качестве стельок, носков, трусов и даже вычесывают собак для сбора пряжи.

Иногда на нужды "чмобиков" собирают по приказу руководителей

Российские спецназовцы и профессиональные бойцы обмундированы хорошо. Однако что касается мобилизованных, то они испытывают трудности с обмундированием, они вынуждены за свои деньги покупать себе форму и зимнюю одежду. Также российские волонтеры в соцсетях организуют акции сбора, чтобы обеспечить кафиров лекарствами, одеждой и едой.

Но даже такие акции не всегда проходят добровольно. В некоторых регионах бюджетников заставляют собирать деньги на нужды армии или просто рассчитают необходимые суммы по зарплате.

С временно оккупированных территорий хотят мобилизовать 17-летних