Відповідний лист Міноборони країни-терористки надіслало до Комітету з культури Санкт-Петербурга. Там переконані, що музичні інструменти російським окупантам необхідні для "підтримки бойового духу, згуртування, наснаги на подвиги та морально-психологічного розвантаження". Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Це перший народний збір у Росії за участю влади
Балалайки та акордеони – це перший "народний збір", який організували не волонтери, а безпосередньо Росії Міноборони на офіційному рівні.
Найчастіше такі заходи організовуються силами родичів "мобіків" чи добровольцями. У Росії на потреби армії збирають прокладки для використання як устілки, шкарпетки, труси й навіть вичісують собак для збирання пряжі.
Іноді на потреби "чмобіків" збирають за наказом керівників
Російські спецпризначенці та професійні бійці обмундировані добре. Проте що стосується мобілізованих, то вони зазнають труднощів з обмундируванням, вони змушені за свої гроші купувати собі форму та зимовий одяг. Також російські волонтери у соцмережах організовують акції збору, щоб забезпечити окупантів ліками, одягом та їжею.
Але навіть такі акції не завжди відбуваються добровільно. У деяких регіонах бюджетників змушують збирати гроші на потреби армії або просто вирахують необхідні суми із зарплат.
З тимчасово окупованих територій хочуть мобілізувати 17-річних
- У Генштабі ЗСУ заявили, що у грудні Кремль хоче почати нову хвилю мобілізації. Її планують проводити приховано, щоб це не викликало протести серед росіян.
- Російська влада все заперечує, проте про це повідомляють і так звані "опозиційні" ЗМІ країни-терористки. Також варто взяти до уваги той факт, що у Росії досі мобілізують людей, хоч часткова мобілізація там "офіційно завершилась" наприкінці жовтня.
- Крім цього, відомо, що Кремль почав підготовку до мобілізації 17-річних юнаків з тимчасово окупованих територій України.