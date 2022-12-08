Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в етері "Апостроф TV". Попри підготовку до поразки, Кремль не хоче припиняти мобілізаційних заходів.

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Росіяни хочуть мобілізувати неповнолітніх українців

Андрій Юсов заявив, що Росія готує нові хвилі мобілізації та потужніші системи обліку. Зокрема серед планів москви – мобілізація 17-річних юнаків на тимчасово окупованих територіях. Тобто окупанти хочуть мобілізовувати неповнолітніх українців.

Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши за кордон. Ця війна торкнеться кожного в росії, вони мають зрозуміти, що уникнути її, не поваливши режим та не відійшовши з окупованих територій, не вдасться,

– заявив Юсов.

Тобто Росія навіть розуміючи, що перемога у війні їй явно не світить, намагається будь-якими методами бодай якось змінити ситуацію. Найгірше у цій ситуації – плани Кремля воювати з Україною неповнолітніми українцями. Якщо окупанти на це наважаться, що це стане ще одним пунктом у списку воєнних злочинів Росії, за які російське керівництво та всі причетні до цього неодмінно відповідатимуть перед трибуналом.

Росія готує нову хвилю мобілізації

У Генштабі ЗСУ вже повідомляли, що у грудні росіяни хочуть почати нову хвилю мобілізації, однак планують проводити її приховано, аби це не викликало протести серед росіян. Про нову хвилю мобілізації, яка пройде зимою, повідомляли і так звані "опозиційні" російські ЗМІ.

Кремль уже оголошував так звану "часткову" мобілізацію 21 вересня і про нібито її завершення 31 жовтня. Варто відзначити, що рупор Кремля Дмітрій Пєсков перед оголошенням мобілізації всіляко заперечував той факт.

Тепер що Пєсков і сам Путін говорять, що нова хвиля мобілізації буцімто не потрібна, однак статистика втрат від Генштабу ЗСУ каже протилежне, адже втрати ворога у живій силі найближчим часом досягнуть позначки 100 000 осіб.