У середу, 7 грудня, під чергової зустрічі Владіміра Путіна з кремлівською владою, російський президент сказав, що всього половина з призовників зараз у зоні бойових дій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також "Ядерні сили Росії у просунутому стані": Путін оцінив можливість застосування ядерної зброї

Скільки "мобіків" ще проходять підготовку

Як зазначив глава ворожої держави, всього Росія мобілізувала 300 тисяч громадян. З них 150 тисяч перебувають у зоні бойових дій, а з цих 150 тисяч – 77 тисяч зараз безпосередньо на лінії фронту.

Інші перебувають на других, третіх рубежах, виконуючи, по суті, роль територіальної оборони, або проходять додаткову підготовку,

– сказав диктатор.

Куди ділись ще 150 тисяч військовозобов'язаних, відповідь проста – вони й досі на полігонах у Росії та є так званим "бойовим резервом".

Що сказав Путін про ще одну хвилю мобілізації

Російський вождь заперечує, що найближчим часом у державі може розпочатись друга хвиля "часткової мобілізації".

Розмови про якісь додаткові мобілізаційні заходи просто не мають сенсу, необхідності для держави та для міністерства оборони в цьому сьогодні немає ніякої,

– зазначив президент держави-терористки.

Зазначмо, що призов, який російський президент оголосив 21 вересня начебто уже завершений. Про це кремль твердить з початку листопада, однак відповідного указу не було на сайті президента, бо він "не потрібен", на думку влади.

"Трагічні" інцидент у ворожій армії

Варто також зазначити, що, водночас зі заявами Путіна, з Росії регулярно долітають новини про "мобіків", які не хочуть їхати на війну, бо розуміють, що помруть. Деякі з них не доїжджають до лінії фронту, бо помирають просто на полігонах.