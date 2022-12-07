У середу, 7 грудня, під чергової зустрічі Владіміра Путіна з кремлівською владою, російський президент сказав, що всього половина з призовників зараз у зоні бойових дій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Скільки "мобіків" ще проходять підготовку
Як зазначив глава ворожої держави, всього Росія мобілізувала 300 тисяч громадян. З них 150 тисяч перебувають у зоні бойових дій, а з цих 150 тисяч – 77 тисяч зараз безпосередньо на лінії фронту.
Інші перебувають на других, третіх рубежах, виконуючи, по суті, роль територіальної оборони, або проходять додаткову підготовку,
– сказав диктатор.
Куди ділись ще 150 тисяч військовозобов'язаних, відповідь проста – вони й досі на полігонах у Росії та є так званим "бойовим резервом".
Що сказав Путін про ще одну хвилю мобілізації
Російський вождь заперечує, що найближчим часом у державі може розпочатись друга хвиля "часткової мобілізації".
Розмови про якісь додаткові мобілізаційні заходи просто не мають сенсу, необхідності для держави та для міністерства оборони в цьому сьогодні немає ніякої,
– зазначив президент держави-терористки.
Зазначмо, що призов, який російський президент оголосив 21 вересня начебто уже завершений. Про це кремль твердить з початку листопада, однак відповідного указу не було на сайті президента, бо він "не потрібен", на думку влади.
"Трагічні" інцидент у ворожій армії
Варто також зазначити, що, водночас зі заявами Путіна, з Росії регулярно долітають новини про "мобіків", які не хочуть їхати на війну, бо розуміють, що помруть. Деякі з них не доїжджають до лінії фронту, бо помирають просто на полігонах.
- У вівторок, 6 грудня, стало відомо, що щонайменше двоє російських мобілізованих загинули в навчальних центрах, один з них попрощався з життям просто-таки на стрільбищах.
- Також сьогодні, ворожі медіа написали, що у Москві 19-річний призовник вистрибнув з вікна, аби не їхати на війну.