В среду, 7 декабря, во время очередной встречи Владимира Путина с кремлевскими властями, российский президент сказал, что всего половина из призывников сейчас в зоне боевых действий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Сколько "мобиков" еще проходят подготовку

Как отметил глава враждебного государства, всего Россия мобилизовала 300 тысяч граждан. Из них 150 тысяч находятся в зоне боевых действий, а из этих 150 тысяч – 77 тысяч сейчас прямо на линии фронта.

Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя, по сути, роль территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку,

– сказал диктатор.

Куда делись еще 150 тысяч военнообязанных, ответ прост – они до сих пор на полигонах в России и являются так называемым "боевым резервом".

Что сказал Путин об еще одной волне мобилизации

Российский вождь отрицает, что в ближайшее время в государстве может начаться вторая волна "частичной

мобилизации".

Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мерах просто не имеют смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом сегодня нет никакой,

– отметил президент государства-террористки.

Отметим, что призыв, который российский президент объявил 21 сентября, якобы уже завершен. Об этом кремль утверждает с начала ноября, однако соответствующего указа не было на сайте президента, потому что он "не нужен", по мнению властей.

"Трагический" инцидент во вражеской армии

Стоит также отметить, что вместе с заявлениями Путина из России регулярно долетают новости о "мобиках", которые не хотят ехать на войну, потому что понимают, что умрут. Некоторые из них не доезжают до линии фронта, потому что умирают прямо на полигонах.