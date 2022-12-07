Бункерный дед не изменяет своим традициям. Встреча состоится в онлайн формате. Об этом сообщают росСМИ, передает 24 канал.

С 2014 года в России активизировали строительство тайного метро Путина, – детали от диггера из Москвы

Все темы на мероприятие утверждают. Огорчать Путина и задавать "токсичные" вопросы нельзя.

Какие темы – "токсичны" для Путина

В частности, во время встречи нельзя упоминать о якобы казни вагнеровца Евгения Нужина. Эта тема, по мнению приближенных к Путину, является "мелкой и частной", недостаточно важной, чтобы портить настроение бункерному деду.

Упоминать о мобиках и их обеспечении можно только "очень осторожно". В то же время что-то стоит вспомнить, ведь совсем минуснуть эту тему было бы "странно". Хотя протестов матерей мобиков, конечно, "не существует". Как и потерь России в войне.

Какие темы любит Путин

Не обошлось и без списка вопросов – must have. Потому что они могут порадовать "бункерного деда". В частности, Путин любит поговорить об экологии, санкциях и отмене русской культуры. Очевидно, именно на эти темы главе Кремля подготовили методички.

Потери России бьют рекорды

Пока Путин опасается вопросов о потерях, российское пушечное мясо ложится в украинскую землю. По состоянию на 7 декабря 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 92 740 оккупантов. Кроме того, герои ВСУ уничтожили: