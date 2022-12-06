Тоннель расположен там под сталинской высоткой рядом со зданием компании "Российские железные дороги". Это достаточно крупный объект, совмещенный с двумя ветвями метрополитена. Об этом 24 каналу рассказал диггер из Москвы Павел Софронов.

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Софронов объяснил, что под Москвой расположено Метро-1 – это гражданская ветвь метрополитена, а также Метро-2 – те сооружения, что были построены во времена Иосифа Сталина в 1940 – 1960-х годах.



Схема подземных тоннелей Метро-2 / Скриншот с видео



Тоннель под Москвой на станции метро "Красные ворота" / Фото Павла Софронова

В то время как бункеры российского диктатора являются 3 очередью этих объектов. Тоннели Путина глубже и новее и называются "Трансинжстрой" – по названию компании, которая сейчас их строит.

Их начали строить в начале 70-х годов. В 90-х там вообще ничего не строилось – они их не законсервировали, а просто бросили. Активизация строительства началась с 2014 года,

– рассказал московский диггер.

Софронов раскрыл детали по поводу тайного метро Путина: смотрите видео

На первый взгляд, не отличается от обычного метро

По его словам, на первый взгляд эти здания внешне ничем не отличаются от строительства сооружений обычного метрополитена в любой стране бывшего Советского Союза. Это просто устаревший вид комплексов, которые начинали строить вместе с гражданским метро.

Однако метрополитен достроен, а эти объекты уже около 50 лет находятся на стадии строительства.



Тоннель тайного метро Путина / Фото Павла Софронова

В первую очередь, тайное метро Путина выдает глубина тоннелей – около 200 метров, ведь тоннели для гражданского метро не строят такими глубокими. Кроме того, там есть огромные залы, построенные вроде как для размещения цехов заводов. Также там есть магистрали, объединяющие между собой эти подземные объекты.

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