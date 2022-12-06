Тунель розташований там під сталінською висоткою поруч з будівлею компанії "Російські залізниці". Це досить великий об'єкт, який поєднаний з двома гілками метрополітену. Про це 24 каналу розповів дигер з Москви Павєл Софронов.
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Путін активізував будівництво таємного метро у 2014 році
Софронов пояснив, що під Москвою розташоване Метро-1 – це цивільна гілка метрополітену, а також Метро-2 – ті споруди, що були побудовані за часів Йосипа Сталіна у 1940 – 1960-х роках.
Схема підземних тунелів Метро-2 / Скриншот з відео
Тунель під Москвою на станції метро "Красні ворота" / Фото Павла Софронова
Тоді як бункери російського диктатора є 3 чергою цих об'єктів. Тунелі Путіна є глибшими й новішими та називаються "Трансинжстрой" – за назвою компанії, яка зараз їх будує.
Їх почали будувати на початку 1970-х років. В 1990-х там взагалі нічого не будувалося – вони їх не законсервували, а просто кинули. Активізація будівництва почалася з 2014 року,
– розповів московський дигер.
Софронов розкрив деталі щодо таємного метро Путіна: дивіться відео
На перший погляд, не відрізняється від звичайного метро
За його словами, на перший погляд, ці будови зовнішньо нічим не відрізняються від будівництва споруд звичайного метрополітену у будь-якій країні колишнього Радянського Союзу. Це просто застарілого вигляду комплекси, які починали будувати разом з цивільним метро.
Однак метрополітен добудовано, а ці споруди вже близько 50 років перебувають на стадії будівництва.
Тунель таємного метро Путіна / Фото Павла Софронова
Насамперед таємне метро Путіна видає глибина тунелів – близько 200 метрів, адже тунелі для цивільного метро не будують такими глибокими. Окрім того, там є величезні зали, що побудовані ніби для розміщення цехів заводів. Також там є магістралі, які поєднують між собою ці підземні об'єкти.
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Путін будує собі мережу бункерів: що відомо
- Російські журналісти зробили розслідування про глобальну мережу секретних бункерів Владіміра Путіна. Вони розташовані від Москви й аж до Уралу.
- У російського диктатора є офіційна і неофіційна система бункерів. Кількість приватних набагато більша, ніж тих, які можна вирахувати за держконтрактами і якимись іншими роботами.
- Російський опозиційний журналіст Іван Яковина вважає, що очільника Кремля не врятує жоден зі збудованих ним бункерів. За його словами, найімовірніше, ліквідовувати Путіна прийдуть його так звані друзі, які чудово знатимуть, де він перебуває.