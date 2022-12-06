Тунель розташований там під сталінською висоткою поруч з будівлею компанії "Російські залізниці". Це досить великий об'єкт, який поєднаний з двома гілками метрополітену. Про це 24 каналу розповів дигер з Москви Павєл Софронов.

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Путін активізував будівництво таємного метро у 2014 році

Софронов пояснив, що під Москвою розташоване Метро-1 – це цивільна гілка метрополітену, а також Метро-2 – ті споруди, що були побудовані за часів Йосипа Сталіна у 1940 – 1960-х роках.



Схема підземних тунелів Метро-2 / Скриншот з відео



Тунель під Москвою на станції метро "Красні ворота" / Фото Павла Софронова

Тоді як бункери російського диктатора є 3 чергою цих об'єктів. Тунелі Путіна є глибшими й новішими та називаються "Трансинжстрой" – за назвою компанії, яка зараз їх будує.

Їх почали будувати на початку 1970-х років. В 1990-х там взагалі нічого не будувалося – вони їх не законсервували, а просто кинули. Активізація будівництва почалася з 2014 року,

– розповів московський дигер.

Софронов розкрив деталі щодо таємного метро Путіна: дивіться відео

На перший погляд, не відрізняється від звичайного метро

За його словами, на перший погляд, ці будови зовнішньо нічим не відрізняються від будівництва споруд звичайного метрополітену у будь-якій країні колишнього Радянського Союзу. Це просто застарілого вигляду комплекси, які починали будувати разом з цивільним метро.

Однак метрополітен добудовано, а ці споруди вже близько 50 років перебувають на стадії будівництва.



Тунель таємного метро Путіна / Фото Павла Софронова

Насамперед таємне метро Путіна видає глибина тунелів – близько 200 метрів, адже тунелі для цивільного метро не будують такими глибокими. Окрім того, там є величезні зали, що побудовані ніби для розміщення цехів заводів. Також там є магістралі, які поєднують між собою ці підземні об'єкти.

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