За сутки количество захватчиков сократилось еще на 540 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время упорных боев.

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Потери в технике

  • танков – 2 935,
  • боевых бронированных машин – 5 909,
  • артиллерийских систем – 1 923,
  • РСЗВ – 395,
  • средств ПВО – 211,
  • самолетов – 281,
  • вертолетов – 264,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 601,
  • крылатых ракет – 592,
  • кораблей /катеров – 16,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 526,
  • специальной техники – 163.