За сутки количество захватчиков сократилось еще на 540 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время упорных боев.
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Потери в технике
- танков – 2 935,
- боевых бронированных машин – 5 909,
- артиллерийских систем – 1 923,
- РСЗВ – 395,
- средств ПВО – 211,
- самолетов – 281,
- вертолетов – 264,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 601,
- крылатых ракет – 592,
- кораблей /катеров – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 526,
- специальной техники – 163.