За добу кількість загарбників скоротилася ще на 540 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.

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Втрати у техніці

танків – 2 935,

бойових броньованих машин – 5 909,

артилерійських систем – 1 923,

РСЗВ – 395,

засобів ППО – 211,

літаків – 281,

гелікоптерів – 264,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 601,

крилатих ракет – 592,

кораблів /катерів – 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 526,

спеціальної техніки – 163.

Втрати у техніці ворога за минулу добу

За минулу добу, 6 грудня, наші воїни перетворили на брухт ще 6 російських танків, 4 бойові броньовані машини, 8 артилерійських систем, якими вороги обстрілювали українські території, а також 14 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім цього, було знищено ще 21 одиницю автомобільної техніки окупантів та автоцистерн.