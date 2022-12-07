За добу кількість загарбників скоротилася ще на 540 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.
Важливо Військовий за допомогою Gеpard збив російську ракету: неймовірне відео
Втрати у техніці
- танків – 2 935,
- бойових броньованих машин – 5 909,
- артилерійських систем – 1 923,
- РСЗВ – 395,
- засобів ППО – 211,
- літаків – 281,
- гелікоптерів – 264,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 601,
- крилатих ракет – 592,
- кораблів /катерів – 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 526,
- спеціальної техніки – 163.
Втрати у техніці ворога за минулу добу
За минулу добу, 6 грудня, наші воїни перетворили на брухт ще 6 російських танків, 4 бойові броньовані машини, 8 артилерійських систем, якими вороги обстрілювали українські території, а також 14 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Крім цього, було знищено ще 21 одиницю автомобільної техніки окупантів та автоцистерн.