Бункерний дід не зраджує своїм традиціям. Зустріч пройде в онлайн форматі. Про це повідомляють росЗМІ, інформує 24 канал.

Зауважте З 2014 року в Росії активізували будівництво таємного метро Путіна, – деталі від дигера з Москви

Усі теми для заходу затверджують. Засмучувати Путіна та ставити "токсичні" запитання не можна.

Які теми – "токсичні" для Путіна

Зокрема, під час зустрічі не можна згадувати про начебто страту вагнерівця Євгена Нужина. Ця тема, на думку наближених до Путіна, є "дріб'язковою та приватною", недостатньо важливою, аби псувати настрій бункерному дідові.

Згадувати про мобіків та їхнє забезпечення можна тільки "дуже обережно". Водночас щось таки й варто згадати, адже зовсім мінуснути цю тему було б "дивно". Хоча протестів матерів мобіків, звичайно, "не існує". Як і втрат Росії у війні.

Які теми любить Путін

Не обійшлося й без списку запитань, які – must have. Бо можуть потішити "бункерного діда". Зокрема, Путін любить поговорити про екологію, санкції та скасування російської культури. Вочевидь, саме на ці теми очільнику Кремля підготували методички.

Втрати Росії б'ють рекорди

Доки Путін боїться запитань про втрати, російське гарматне м'ясо лягає в українську землю. Станом на 7 грудня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 92 740 окупантів. Окрім того, герої ЗСУ знищили: