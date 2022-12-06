О гибели двух мобилизованных россиян сообщают российские СМИ, пишет 24 канал. Один из оккупантов погиб в учебном центре в Елани в Свердловской области. Это уже 5 мобилизованный с конца сентября, погибший там.

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Гибель мобилизованного подтвердил депутат

Депутат Госдумы Максим Иванов утверждает, что мужчина якобы умер из-за злоупотребления алкоголем. Город, с которого мужчину мобилизовали, депутат затруднился назвать.

"Если честно, не знаю. Погиб и погиб, уже не стали уточнять", – цинично сказал депутат.

Другой мобилизованный погиб якобы в результате несчастного случая на стрельбищах в Ленинградской области. Сообщается, что один из военных потерял контроль над гранатометом и начал стрелять в разные стороны.

От ранения в голову скончался 37-летний мобилизованный из Вологодской области.

Мобилизация в России: главное