Про загибель двох мобілізованих росіян повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал. Один з окупантів загинув у навчальному центрі в Єлані у Свердловській області. Це вже 5 мобілізований з кінця вересня, який там загинув.

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Загибель мобілізованого підтвердив депутат

Депутат Держдуми Максім Іванов стверджує, що чоловік нібито помер через зловживання алкоголем. Місто, з якого чоловіка мобілізували, депутат не зміг назвати.

"Якщо чесно, не знаю. Загинув та загинув, вже не стали уточнювати", – цинічно сказав депутат.

Інший мобілізований загинув начебто внаслідок нещасного випадку на стрільбищах у Ленінградській області. Повідомляється, що один з військових втратив контроль над гранатометом і почав стріляти в різні боки.

Від поранення в голову помер 37-річний мобілізований з Вологодської області.

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