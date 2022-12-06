Про загибель двох мобілізованих росіян повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал. Один з окупантів загинув у навчальному центрі в Єлані у Свердловській області. Це вже 5 мобілізований з кінця вересня, який там загинув.
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Загибель мобілізованого підтвердив депутат
Депутат Держдуми Максім Іванов стверджує, що чоловік нібито помер через зловживання алкоголем. Місто, з якого чоловіка мобілізували, депутат не зміг назвати.
"Якщо чесно, не знаю. Загинув та загинув, вже не стали уточнювати", – цинічно сказав депутат.
Інший мобілізований загинув начебто внаслідок нещасного випадку на стрільбищах у Ленінградській області. Повідомляється, що один з військових втратив контроль над гранатометом і почав стріляти в різні боки.
Від поранення в голову помер 37-річний мобілізований з Вологодської області.
Мобілізація у Росії: головне
- Кремлівському диктатору Владіміру Путіну довелося у вересні оголосити про мобілізацію через невдачі у війні проти України. За даними росіян, в армію нібито мобілізовано 300 тисяч людей.
- Військові експерти заявляли, що Росія не впоралася з мобілізацію. Через погану підготовку багато мобілізованих гинуть.
- Зокрема, у Генштабі ЗСУ інформували, що з 24 жовтня до 24 листопада в Україні загинула рекордна кількість російських солдатів – 17 470. Прогнозують, що навесні 2023 року втрати росіян можуть стрімко зрости.
- У Міноборони України заявили, що "часткова" мобілізація росіян не дала таких результатів, на які сподівалось командування окупантів. Водночас командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що мобілізація у Росії збільшила загрозу для України.