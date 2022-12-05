Як пишуть російські ЗМІ, голова комітету з держбудівництва та конституційного законодавства Ради Федерації Андрєй Клішас запропонував обмежити дистанційну роботу в "чутливих сферах економіки" для росіян, які виїхали з країни після початку мобілізації, інформує 24 канал.

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Клішас заявив, що влада може розробити заходи, які "зроблять перебування за кордоном менш комфортним" для росіян, що виїхали.

Багато хто з них втік, але продовжує працювати в російських компаніях дистанційно. Чи можемо ми змінювати закон у цьому плані та обмежувати схеми, які дозволяють людям працювати там, а гроші отримувати звідси, і ми не можемо зрозуміти, чи сплачують вони всі податки? Можемо,

– заявив Клішас.

Ймовірно, у Кремлі вирішили налякати росіян, які втекли від так званої часткової мобілізації. Крім того, відповідні погрози можуть свідчити, що Росія готує чергову хвилю мобілізації та зіткнулася з кадровими проблемами.

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