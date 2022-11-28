Інцидент стався у Новосибірському вищому військовому командному училищі. Про те, що російський мобілізований прострілив собі ногу, розповіли два джерела з-поміж мобілізованих.

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Мобілізовані дізнаються про жахливі реалії війни

За словами джерел, мобілізований прострілів собі ногу, щоб уникнути відправлення на війну в Україну. Повідомляється, що хлопця спіймали біля дому й він не мав можливості втекти від військкомату.

Його сусід по наметі сказав, що хлопця схопили буквально біля будинку, сам він не хотів їхати на війну, але не мав можливості втекти від військкомату. І в результаті вирішив проблему таким чином,

– йдеться у повідомленні.

Мобілізований солдат Роман припускає, що на рішення солдата, який прострілив собі ногу, можливо, вплинули розмови серед інших військових, яких призвали в армію.

Зокрема, за його словами, серед мобілізованих суцільні розмови про те, що їм передають земляки, які вже відправлені в зону так званої "спецоперації".

У військовому училищі відмовилися прокоментувати інформацію. Потерпілого, за даними джерел, відвезли до лікарні.

Які втрати Росії у війні проти України

Росія восени провела так звану часткову мобілізацію, у рамках якого призвала в армію ще 300 тисяч військових. Мобілізовані окупанти здебільшого воюють у Луганській та Донецькій областях.

Зокрема, Росія кидає мобілізованих для захоплення Білогорівки, а також на напрямок Сватове – Кремінна. Крім того, російські командири гребують життями своїх солдатів під Бахмутом, який Росії ніяк не вдається захопити.

Станом на 28 листопада, за даними Генштабу ЗСУ, в Україні вже ліквідовано 87 900 російських окупантів. Тільки минулої доби було знищено ще 590 загарбників.

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