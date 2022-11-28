Одним з прикладів маніпуляцій нещодавно стало відео з вбитими російськими полоненими на Луганщині, пише 24 канал. Росія намагалася звинуватити Україну у воєнному злочині.

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Та на кадрах видно, що російський військовий відмовився здати зброю і відкрив вогонь по українських бійцях. Російські пропагандисти поширювали фото та відео з тілами загиблих полонених.

Проте прокремлівські ЗМІ свідомо уникали факту, що саме їхній військовий вчинив воєнний злочин. Через те, що росіяни почали стрілянину – вони не можуть вважатися військовополоненими.

Кому адресовані такі новини

Відповідні відео адресовані російським військовим, здачу яких у полон Кремль явно не вітає. Свідчення може бути страта "вагнерівця", якого вбили "кувалдою Пригожина".

Крім того, оприлюднення таких роликів можна вважати частиною інформаційної операції, спрямованої на примушування України до переговорів на російських умовах.

Кремль намагається використати ці відео, щоб:

переключити увагу з російських воєнних злочинів проти цивільного населення та військовополонених на "порушення правил війни" українцями;

відвернути увагу від того факту, що Росія розв'язала найбільшу з часів Другої світової війну в Європі, здійснює агресію проти суверенної держави та грубо порушує норми міжнародного права;

розмити межу між жертвою й агресором, зобразивши обидві сторони збройного конфлікту жорстокими дикунами, злочини яких мають жахати західного обивателя;

шантажувати світ загальною бруталізацією війни, підштовхуючи до висновку, що край цій різанині варто покласти чимшвидше і за будь-яку ціну: навіть за ціну втрати українцями свободи.

Задум Росії полягає в тому, щоб підірвати суспільну підтримку допомоги Україні в країнах ЄС та НАТО.

Як Україна протидіє вкидам Росії

Україна максимально зацікавлена у співпраці з міжнародними інституціями і нічого не приховує. У документуванні воєнних злочинів беруть участь співробітники офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, коментуючи відео з розстрілом російських військових, заявила, що Україна не перешкоджатиме міжнародному розслідуванню.

Натомість Росія послідовно покриває злочини своїх військових і найманців, блокує розслідування, зокрема, міжнародні. Найяскравіший приклад – спроби Кремля ввести в оману слідство у справі MH17, вирок у якій днями виніс Окружний суд Гааги.

Також прикладом може бути й те, що Росія не допускає міжнародні організації до місця теракту в колонії в окупованій Оленівці, де було вбито українських полонених.

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