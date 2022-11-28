Одним из примеров манипуляций недавно стало видео с убитыми российскими пленными в Луганской области, пишет 24 канал. Россия пыталась обвинить Украину в военном преступлении.

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Но на кадрах видно, что российский военный отказался сдать оружие и открыл огонь по украинским бойцам. Российские пропагандисты распространяли фотографии и видео с телами погибших пленных.

Однако прокремлевские СМИ сознательно избегали факта, что именно их военный совершил военное преступление. Из-за того, что россияне начали стрельбу – они не могут считаться военнопленными.

Кому адресованы такие новости

Соответствующие видео адресованы российским военным, сдачу которых в плен Кремль явно не приветствует. Свидетельством может быть казнь "вагнеровца", убитого "кувалдой Пригожина".

Кроме того, обнародование таких роликов можно считать частью информационной операции, направленной на принуждение Украины к переговорам на российских условиях.

Кремль пытается использовать эти видео, чтобы:

переключить внимание с российских военных преступлений против гражданского населения и военнопленных на "нарушение правил войны" украинцами;

отвлечь внимание от того факта, что Россия развязала величайшую со времен Второй мировой войну в Европе, совершает агрессию против суверенного государства и грубо нарушает нормы международного права;

размыть границу между жертвой и агрессором, изобразив обе стороны вооруженного конфликта жестокими дикарями, преступления которых должны ужасать западного обывателя;

шантажировать мир общей брутализацией войны, подталкивая к выводу, что конец этой резне стоит положить быстрее и любой ценой: даже за цену потери украинцами свободы.

Замысел России состоит в том, чтобы подорвать общественную поддержку помощи Украине в странах ЕС и НАТО.

Как Украина противодействует вбросам России

Украина максимально заинтересована в сотрудничестве с международными институтами и ничего не скрывает. В документировании военных преступлений принимают участие сотрудники офиса прокурора Международного уголовного суда.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, комментируя видео с расстрелом российских военных, заявила, что Украина не будет препятствовать международному расследованию.

Россия же последовательно покрывает преступления своих военных и наемников, блокирует расследования, в частности, международные. Самый яркий пример – попытки Кремля ввести в заблуждение следствие по делу MH17, приговор в котором на днях вынес Окружной суд Гааги.

Также примером может служить и то, что Россия не допускает международные организации к месту теракта в колонии в оккупированной Еленовке, где были убиты украинские пленные.

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