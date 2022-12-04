Таку ідею підкинув депутат Віктор Макаров. Він відомий своїми "цікавими" способами розв'язання питань щодо безпритульних тварин. Божевільного чиновника цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Одна ідея "краща" за іншу

В місцевій раді депутати зібралися обговорити питання притулку для бездомних тварин, адже у Росії вирішили передати повноваження у цьому питанні саме місцевій владі. І тут в процесі обговорення Віктор Макаров запропонував дресирувати бездомних собак для підривання танків та відправляти на фронт.

Раніше цей же горе-депутат пропонував просто відправити усіх бездомних собак з Орловської області в Китай. Тепер же хоче відправити в Україну.

На щастя для тварин, серед колег депутата-комуніста не зафіксовано такого ж рівня божевілля, то ж цю ідею відкинули. Та все ж, якщо такі пропозиції з'являються і продукують їх представники влади – питань виникає чимало.

Українські дипустанови почали отримувати жахливі конверти

Минулого тижня українські дипломатичні установи по всьому світу почали отримувати погрози у вигляді конвертів з закривавленими очима тварин. Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав виконавців цих злочинів "небезпечно хворими".

Глава МЗС наголосив, що за цими інцидентами триває слідство, тому не став однозначно стверджувати, що це були дії конкретно російських спецслужб, проте не сумнівається, що ці події пов'язані саме з Росією.