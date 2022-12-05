Про це в інтерв'ю в ефірі телемарафону заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, 310 тисяч мобілізованих у Росії збільшили загрозу для України.

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Новостворені російські підрозділи мають кращий рівень підготовки

Сирський заявив, що завдяки мобілізованим Росія може створювати нові бригади та батальйони.

Така кількість (310 тисяч мобілізованих – 24 канал) збільшила нам загрозу. Це не просто слова, це нові бригади, нові батальйони, які пройшли підготовку. Це поповнення, на яке так очікувала російська армія, тому що вона була фактично виснажена,

– зазначив він.

Крім того, Сирський підкреслив, що новостворені російські підрозділи мають кращий рівень підготовки, аніж ті, які були відправлені на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення.

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