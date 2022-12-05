Відповідну інформацію командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини" 4 грудня, пише 24 канал. Також він пояснив, яка наразі ситуація на тому напрямку.

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Чи можуть росіяни знову напасти з Білорусі

В одну річку двічі не вступають, але ми маємо такого ворога, що від нього можна все, що завгодно очікувати,
– сказав генерал.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ зауважив, що:

  • коли почалась повномасштабна війна, то противник на території Білорусі створив потужне наступальне угруповання під виглядом навчань;
  • та на даний час такого немає.

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Загроза нападу зі сторони Білорусі: важливі новини

  • Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов наприкінці жовтня повідомив, що загроза нападу з Білорусі низька, але все може швидко змінитись.
  • Наприкінці листопада представник Головного управління розвідки Андрій Юсов пояснив, якщо Лукашенко спробує вступити у війну проти України, то це стане самогубством для нього та армії.
  • Також Юсов пояснив, що інформаційно-психологічні спеціальні операції зазвичай переслідують одразу декілька цілей: посіяти паніку, нагнітати, дезорієнтувати ЗСУ. Вони вигідні Росії.
  • Проте представник розвідки сказав, що говорити про те, що найближчим часом Росія втягне Білорусь у вже наземну операцію не можуть.