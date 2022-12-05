Відповідну інформацію командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини" 4 грудня, пише 24 канал. Також він пояснив, яка наразі ситуація на тому напрямку.

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В одну річку двічі не вступають, але ми маємо такого ворога, що від нього можна все, що завгодно очікувати,

– сказав генерал.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ зауважив, що:

коли почалась повномасштабна війна, то противник на території Білорусі створив потужне наступальне угруповання під виглядом навчань;

та на даний час такого немає.

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