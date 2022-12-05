Соответствующую информацию командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" 4 декабря, пишет 24 канал. Также он объяснил, какая ситуация сейчас на том направлении.
Читайте также Россия и Беларусь изменили соглашение о военном сотрудничестве: Латушко озвучил возможные версии
Могут ли россияне снова напасть из Беларуси
В одну реку дважды не вступают, но у нас есть такой враг, что от него можно все, что угодно ожидать,
– сказал генерал.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил, что:
- когда началась полномасштабная война, то противник на территории Беларуси создал мощную наступательную группировку под видом учений;
- и в настоящее время такого нет.
Заметьте Россия накапливает союзные войска в Беларуси: существует ли угроза наступления
Угроза нападения со стороны Беларуси: важные новости
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в конце октября сообщил, что угроза нападения на Беларусь низкая, но все может быстро измениться.
- В конце ноября представитель Главного управления разведки Андрей Юсов объяснил, что если Лукашенко попытается вступить в войну против Украины, то это станет самоубийством для него и армии.
- Также Юсов объяснил, что информационно-психологические специальные операции обычно преследуют сразу несколько целей: посеять панику, нагнетать, дезориентировать ВСУ. Они выгодны России.
- Однако представитель разведки сказал, что говорить о том, что в ближайшее время Россия втянет Беларусь уже в наземную операцию не может.