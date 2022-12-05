Соответствующую информацию командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" 4 декабря, пишет 24 канал. Также он объяснил, какая ситуация сейчас на том направлении.

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Могут ли россияне снова напасть из Беларуси

В одну реку дважды не вступают, но у нас есть такой враг, что от него можно все, что угодно ожидать,
– сказал генерал.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил, что:

  • когда началась полномасштабная война, то противник на территории Беларуси создал мощную наступательную группировку под видом учений;
  • и в настоящее время такого нет.

Заметьте Россия накапливает союзные войска в Беларуси: существует ли угроза наступления

Угроза нападения со стороны Беларуси: важные новости

  • Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в конце октября сообщил, что угроза нападения на Беларусь низкая, но все может быстро измениться.
  • В конце ноября представитель Главного управления разведки Андрей Юсов объяснил, что если Лукашенко попытается вступить в войну против Украины, то это станет самоубийством для него и армии.
  • Также Юсов объяснил, что информационно-психологические специальные операции обычно преследуют сразу несколько целей: посеять панику, нагнетать, дезориентировать ВСУ. Они выгодны России.
  • Однако представитель разведки сказал, что говорить о том, что в ближайшее время Россия втянет Беларусь уже в наземную операцию не может.