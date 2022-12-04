Мова йде про спільне командування військами, згідно з яким армія Білорусі може перейти під контроль російських генералів, що, звичайно, викликає занепокоєння у контексті загрози повторного наступу на Україну з Півночі. Однак реалізувати це буде не так легко, як здається. Про це 24 каналу розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Перспективи наступу з Білорусі

Він пояснив, що перехід білоруської армії безпосередньо під контроль російських генералів повинен додаткового узгоджуватися з керівництвом Білорусі. Тобто усі ці імплементації, підписання та обговорення документів ще не означає, що росіяни зараз можуть віддати наказ про вторгнення білоруської армії на територію України.

Ба більше, за словами Коваленка, наразі перспектив для такого наступу як з боку білоруських військ, так і з боку того контингенту російських окупантів, що перебуває на території Білорусі, немає.

По-перше, наявне угруповання не виглядає боєздатним для здійснення такої масштабної наступальної операції. По-друге, не видно і підготовки саме ударного угруповання, спільного чи окремого, а без повноцінної підготовки про жодне вторгнення не може йти мови.

Треба розуміти те, що ось ці "чмобіки" не можуть реалізувати того ефекту, який навіть не змогли реалізувати 24 лютого 40 батальйоно-тактичних елітних груп, які вторглись з території Білорусі на територію України. Фактично треба більша кількість цього ресурсу,

– підкреслив Коваленко.

На підготовку наступу знадобиться багато часу

Він зауважив, що якщо зараз і припускати формування спільного російсько-білоруського ударного угруповання, то, з урахуванням того, що у Білорусі є приблизно 14 тисяч більш-менш боєздатного особового складу, а на її території перебуває трохи більше ніж 9 тисяч росіян, на підготовку їм потрібно буде орієнтовно півтора місяця. На формування такого ж угруповання виключно з російської групи військ потрібно ще більше часу – понад 2 місяці.

За цей час вони теоретично зможуть накопичити штатну кількість техніки, боєкомплекту, розмістити польові шпиталі, табори тощо. Однак такі дії не зможуть відбуватися непомітно.

Це досить складні та енергозатратні процеси, про які обов'язково дізнається українська та міжнародна розвідка, а також безпосередньо спостерігачі на території Білорусі. Тож щойно такі рухи почнуться, одразу ж з'являться повідомлення у відкритих джерелах, а поки що цього не відбувається.

Для розуміння, понад 9 тисяч російських окупантів, які зараз перебувають на території Білорусі – це приблизно 13 батальйонно-тактичних груп. Така кількість військ штатно повинна мати на озброєнні 459 одиниць ББМ, тобто легкої броньованої техніки – БТР, БМП тощо.

На сьогодні це угруповання привезло з собою 70 ББМ, тобто штатна недокомплектація – величезна. Якщо ж вони почнуть гнати до Білорусі цю різницю, тобто сотні ББМ, це неможливо буде зробити таємно.

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