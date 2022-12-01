О провале мобилизации стало ясно из разговоров кафиров, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге , передает 24 канал.

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По ее словам, надежды российского командования на увеличение боевого потенциала за счет мобилизованных потерпели крах. "Мобики" имеют низкий уровень подготовки. Потому потери среди личного состава увеличиваются. Впрочем, гибнут и военные с боевым опытом. Это, подытожила Маляр, приводит к массовому недовольству.

Новая волна мобилизации

В Генштабе ВСУ 30 ноября сообщили, что готовят новую волну мобилизации – ее будут проводить в январе – феврале 2022 года. В частности, в первом квартале 2023 Россия планирует досрочно выпустить курсантов из военных вузов для пополнения потерь в Украине. Собственно, расширение мобилизации также свидетельствует о провальном процессе.

Кстати, заместитель начальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что оккупантам говорят, что для победы нужно мобилизовать 5 миллионов человек. Россияне даже допускают введение военного положения в стране. Громов рассказал, что главное военно-политическое управление России подготовило и разослало в войска документ под названием "Выводы войны с НАТО в Украине".

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