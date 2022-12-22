Певні дії окупантів на території Херсонської та Запорізької областей, свідчать про те, що вони ймовірно збираються відходити звідти у бік Криму. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Підуть до Криму
За його словами, росіяни не зможуть утримувати територію по всій лінії фронту, починаючи від Кінбурнської коси на Заході й до Сватового – на Сході, а це близько 1000 кілометрів і на глибину приблизно 100 кілометрів.
Ця лінія фронту притиснута до Азовського і Чорного морів, а також притискається річкою Дніпро і нашим фронтом від Запоріжжя до Донецька,
– наголосив експерт.
Він вважає, що будь-який рух, що розтинає, української армії до Азовського моря перетворює угруповання ворога в оперативний котел. І йому доведеться з цього котла потім вибиратися.
"Тому вони вже зараз планують певні дії, по тому самому сценарію, за яким вони відходили з Херсону. Напрямок руху та так звані відсічні оборонні споруди окупантів свідчать про те, що вони планують піти з Херсонської та Запорізької області в основному до Криму і там закритися", – підкреслив Світан.
Росіяни риють відступні оборонні споруди
Він пояснив, що ці відсічні оборонні споруди знаходяться в районі Армянська, Перекопу, Чонгара та Арабатської Стрілки, які кілька днів тому перевіряв на "блакитному гвинтокрилі" міністр оборони Росії Шойгу.
Входи до Криму вони будуть готувати в реальному режимі оборони. А по всій території Херсонській та Запорізьких областей росіяни риють так звані відступні оборонні споруди для ар'єргардних загонів тих підрозділів, які будуть прикривати відхід,
– зауважив полковник ЗСУ.
За його словами, такі дії проводяться до Бердянська, і це свідчить про те, що вони готуються відходити з Херсонської та Запорізької областей.
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Україні вигідно взяти Мелітополь
Військовий експерт зазначив, що географія фронту та місця проведення ймовірних бойових дій не дають ворогу можливості утримувати Мелітополь.
А саме Україні його вигідно взяти, адже через нього найкоротший шлях до Азовського узбережжя. ЗСУ тоді виконає завдання розтину по найкоротшому шляху російського сухопутного коридору,
– наголосив він.
На його думку, окупантам дуже незручно утримувати Мелітополь в режимі оборони – він знаходиться не в центрі бойових дій, і якщо будуть проводитись відсічні оперативно-тактичні заходи, місто опиниться у жорсткому котлі.
"Мелітополь знаходиться не на узбережжі Азовського моря і до нього неможливо підійти морськими суднами, щоб виконати заходи з евакуацій гарнізону", – вважає роман Світан.
Він підкреслив, що Мелітополь з точки зору України важливий, як напрямок, а для Росії з точку зору оборони він небезпечний, його складно обороняти.
Ситуація довкола Мелітополя: важливе
- В окупованому Мелітополі значно побільшало загарбників. Декілька тижнів тому до міста приїздив новий "смотрящий" від кадирівців – племінник Кадирова. Після його приїзду, за ці два тижні, приїхала величезна кількість кадирівців. Вони агресивно поводять себе на дорогах Мелітополя, в цивільних містах.
- На окупованих територіях росіяни намагаються будувати оборонні споруди, аби укріпити позиції. Зокрема, в Мелітополі на Запоріжжі місцеві просто-таки на вулицях помітили російські "зуби дракона". Російські військові передчувають, що невдовзі їм настане кінець, однак зі всіх сил намагаються укріпити оборонні позиції.
- Нещодавно російські окупанти втратили в Мелітополі радіолокаційну станцію, блокпост у Новобогданівці та ресторан, де відпочивали осетини. Росіяни обрали для себе Мелітополь як логістичний і адміністративний центр. В місті ворог посилює терор цивільного населення.