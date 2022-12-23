Под Мелитополем повторяется херсонский сценарий
Россияне готовятся бежать из населенных пунктов под Мелитополем. Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр города Иван Фёдоров.
К теме Россиянам невыгодно содержать Мелитополь: чем он опасен для оккупантов
Со вчера они (оккупанты – 24 канал) начали проводить тренировки эвакуации в поселках вокруг Мелитополя. Они тренировались на территории Терпеньевского сельского совета и Новобогдановского поселкового совета,
– сказал Федоров.
Где расположена Терпеньевская община: карта
Так, россияне собирают все вещи из сельского совета. Они отправляют детей из школ и садиков со словами "мы так тренируемся". Мэр отметил, что по данным Генштаба, оккупанты готовятся к масштабной эвакуации из Васильевки и окрестных поселков.
Это будет происходить так же как несколько месяцев назад в Херсоне. Тогда россияне массово вывозили людей с временно оккупированных территорий в Россию и расселяли их в вагончиках и лагерях.
По словам Федорова, местные жители озабочены этой ситуацией. Они хотят стабильности и прогнозируемости, а также ждут победы Украины и деоккупации.