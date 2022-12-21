Об этом советник Офиса Президента заявил во время стрима на ютуб-канале "Фейгин LIVE" – сообщает 24 канал. По его словам, россияне продолжают обстреливать жилые кварталы, которые, как они считают, являются российской территорией. В то же время, ВСУ сосредотачивают огонь по скоплению техники и живой силы оккупантов.

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Ситуация на юге

На Херсонском направлении работает как русская, так и украинская артиллерия. В Херсоне, к сожалению, есть погибшие местные жители в результате российских обстрелов.

На Запорожском направлении россияне частично перемещают войска из-под Токмака, расположенного ближе к линии фронта. По мнению Алексея Арестовича, это связано с тем, что российское командование рассматривает оборону Мелитополя как ключевую.

Советник Офиса Президента уверен, что россияне очень переживают за оборону оккупированного юга Украины, а потому сосредотачивают свои силы, чтобы защищать захваченные территории и выход в Крым.

Поэтому в Крыму копают окопы на всех пляжах, которые только можно представить вдоль и поперек, а Мелитополь изо всех сил укрепляется, потому что он является точкой связанности, гравитации, и, разумеется, если мы его обойдем, все равно оборона юга не рухнет, а если его не будет, то рухнет все,

– заявил Арестович.

Советник Офиса президента также сообщил, что ежедневно ВСУ уничтожают российские военные объекты в Токмаке.

Ситуация на востоке

Россияне пытаются двигаться в сторону Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, однако получают отпор украинских военных.

Арестович о ситуации в Запорожской области: смотрите видео

Также оккупанты хотят окружить Авдеевку, двигаясь от Песков, Водяного и Опытного с юга и с севера от Каменки и Веселого. Но, несмотря на усилия оккупантов, ВСУ сопротивляется и не подпускает врага.

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Как сообщил Алексей Арестович, основные силы россиян сейчас сосредоточены на линии Бахмут – Соледар. Тяжелые бои также происходят на севере и юге от Бахмута, но линию фронта удалось немного отбросить от города.

Аналогичная ситуация и в Белогоровке, где россияне постоянно атакуют, а ВСУ постоянно обороняется. По словам Арестовича, такая ситуация там длится долго и будет продолжаться.

Угроза для других городов

Алексей Арестович отметил, что Харьковская, Черниговская и Сумская области постоянно находятся под обстрелами со стороны России, а такие города как Запорожье, Никополь, Николаев, Херсон и Кривой Рог – это города, которые всегда под угрозой, потому что туда достают российские комплексы С- 300 или реактивные системы залпового огня, которые не перехватываются украинским ПВО.

Ситуация на юге: что известно