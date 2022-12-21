Про це радник Офісу Президента заявив під час стріму на ютуб-каналі "Фейгін LIVE" – повідомляє 24 канал. За його словами, росіяни продовжують обстрілювати житлові квартали, які, як вони вважають є російською територією. Водночас ЗСУ зосереджують вогонь по скупченню техніки та живої сили окупантів.

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Ситуація на півдні

На Херсонському напрямку працює, як російська, так і українська артилерія. В Херсоні, на жаль, є загиблі місцеві мешканці внаслідок російських обстрілів.

На Запорізькому напрямку росіяни частково переміщають війська з-під Токмака, який розташований ближче до лінії фронту. На думку Олексія Арестовича, це пов'язано з тим, що російське командування розглядає оборону Мелітополя, як ключову.

Радник Офісу Президента впевнений, що росіяни дуже переймаються за оборону окупованого півдня України, а тому зосереджують свої сили, щоб обороняти захоплені території та вихід до Криму.

Тому в Криму копають окопи на всіх пляжах, які тільки можна уявити вздовж і впоперек, а Мелітополь з усіх сил укріплюється, бо він є точкою зв'язаності, гравітації, і, зрозуміло, якщо ми його обійдемо, все одно оборона півдня не звалиться, а якщо його не буде, то звалиться все,

– заявив Арестович.

Радник Офісу президента також повідомив, що чи не щодня ЗСУ знищують російські військові об'єкти в Токмаку.

Ситуація на сході

Росіяни намагаються рухатись в сторону Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, проте отримують відсіч українських військових.

Арестович про ситуацію в Запорізькій області: дивіться відео

Також окупанти хочуть оточити Авдіївку, рухаючись від Пісків, Водяного та Опитного з півдня та з півночі від Кам'янки та Веселого. Але, не зважаючи на зусилля окупантів, ЗСУ чинить опір та не підпускає ворога.

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Як повідомив Олексій Арестович, основні сили росіян зараз зосереджені на лінії Бахмут – Соледар. Важкі бої також відбувається на півночі та півдні від Бахмута, але лінію фронту вдалось трохи відкинути від міста.

Аналогічна ситуація й в Білогорівці, де росіяни постійно атакують, а ЗСУ постійно обороняється. За словами Арестовича, така ситуація там триває довго і ще буде тривати.

Загроза для інших міст

Олексій Арестович зазначив, що Харківська, Чернігівська та Сумська області постійно перебувають під обстрілами зі сторони Росії, а такі міста, як Запоріжжя, Нікополь, Миколаїв, Херсон та Кривий Ріг – це міста, які завжди під загрозою, бо туди дістають російські комплекси С-300, або реактивні системи залпового вогню, які не перехоплюються українською ППО.

Ситуація на півдні: що відомо