Інформацією Іван Федоров поділився в ефірі телемарафону "Єдині новини" 20 грудня. Він також прокоментував "бавовну" в Чонгарі.

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Що відомо про дії росіян в Мелітополі

Мер Мелітополя сказав, що наразі не може підтвердити інформацію про відведення Росією сил з міста.

Ми бачимо таку тенденцію – перш за все ра***ти роблять релокацію своїх військ, їх перекидання. Переїжджають з узбережжя Лиману до узбережжя Азовського (моря – 24 канал), з одного населеного пункту до іншого,

– розповів Федоров.

Проте посадовець запевнив, що росіяни точно повністю не виїжджають з тимчасово окупованої Запорізької області або ще звідкись.

Що відбувається в регіоні

Іван Федоров пояснив, що росіяни діють навпаки – вони протягом 16 – 18 грудня збільшили свою кількість в тимчасово окупованому Мелітополі. Зокрема, шляхом перекидання:

кадирівців;

"мобіків".

Ба більше, за даними мера, понад тиждень тому "втомився" міст в Мелітополі, який був одним з щонайбільше п'яти мостів, які забезпечували окупантам так званий сухопутний коридор з Кримом.

Сьогодні вночі (проти 20 грудня – 24 канал) були радісні новини про те, що на перешийку Чонгарському була знищена – розстріляна колона російських військових. Тож ми чітко розуміємо, що скоро і Чонгар буде відрізано,

– заявив Іван Федоров.

Він уточнив, що саме вищеперелічені методи змусили російських окупантів тікати з лівого берега Херсонщини. Адже в них були зруйновані мости та знищена логістика.

Мер Мелітополя пояснив, що влада та мирні мешканці чекають, поки росіяни втечуть з міста, проте наразі про це рано говорити.

Важливо! Іван Федоров розповів, що на 95% місцеві мешканці не мають можливості виїхати з Мелітополя. Лише через Крим, та минулого тижня і на російських кордонах з Грузією та ЄС почали повертати наших мешканців. Ба більше, за даними окупантів, до 15 січня 2023 року заблокованою залишається Василівка.

Щось "дивне" коїться з гауляйтерами в Мелітополі