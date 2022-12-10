Вечір 10 грудня для російських солдатів, попри холодну пору, є надзвичайно гарячим, зокрема у Запорізькій області. За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, понад 10 ударів здійснила українська армія по позиціях путінських солдатів.

Читайте також Матір із синами стояли на колінах, потім були автоматні черги, – Федоров про звірства окупантів

Як українська армія "вітала" загарбників

Також мер населеного пункта зазначив, що роблять ворожі вояки просто зараз, та яких новин слід очікувати від Збройних Сил.

У Мелітополі гаряче. Понад 10 гучних вибухів чутно у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо на гарні новини від ЗСУ,

– сказав він.

Вочевидь, у такий спосіб українська армія вирішила привітати очільника окупаційної влади на Запоріжжі. Саме сьогодні, 10 грудня, у гауляйтера регіону Балицького Євгена Вітальовича день народження – йому виповнилось 53 роки. Ймовірно, окупанти не можуть стримати своєї радості від "святкового салюту", який організували ЗСУ – тому й, як сказав Федоров, "метушаться".

ЗСУ "влаштували вечірку" окупантам у Мелітополі: дивіться відео прильоту від міського голови

Наразі невідомо, скільки ворожих вояків вдалось знищити під час цього візиту "бавовнятка", але, за попередньою інформацією, спалахнула пожежа у будівлі церкви, яка стала лігвищем для цілої зграї росіян.

За попередньою інформацією горить будівля Мелітопольської Християнської Церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому і перетворили на своє лігво для зборищ. Цікаво скільки ворожих "гостей" просмажилось,

– написав Федоров.

Зверніть увагу! Як зазначає Генштаб, за минулу добу нашим воякам вдалось поранити до 150 загарбників у Мелітополі – 50 з них зараз перебувають у лікарні населеного пункту. Станом на вечір 10 грудня точної інформації про кількість загиблих загарбників немає, але немає сумнівів у тому, що "200-тих окупантів" після роботи ЗСУ чимало.