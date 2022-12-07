Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону. Він розповів, які звірства чинять окупанти у місті, передає 24 канал.

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Матір з синами стояли на колінах

Федоров розповів, що місцева жителька при виїзді з Мелітополя до Запоріжжя спостерігала жахливу картину.

Коли жінка заходила в комендатуру окупантів, то побачила, як на колінах стояли два хлопці та їхня матір. Жінка почала ридати, а після цього було чути автоматні черги.

Окупанти розстріляли цивільних просто в середині будівлі. Федоров зазначив, що загарбники здійснюють багато злочинів, але про них буде відомо лише після деокупації регіону.

Нагадаємо, що росіяни ходять по будинках, обшукують їх та забирають мешканців до комендатури та у полон. Крім того, вони періодично закривають Мелітополь на в'їзд та на виїзд, ставлять блокпости просто посеред міста і зупиняють та обшукують автівки.

Досить часто затриманих людей утримують цілими тижнями і навіть місяцями. Вже традиційно для себе полонених окупанти змушують рити окопи навколо міста з усіх напрямків – з боку Херсонщини, Запоріжжя та Бердянська.

Яка ситуація наразі в Мелітополі