Про це 6 грудня повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. Він підтвердив, що вранці 6 грудня у місті був вибух біля будинку Волика.

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Мер зазначив, що вибух мікрорайоні чуло пів міста.

О 6 ранку було гучно біля під’їзду зрадника. На місце вибуху одразу ж приїхали швидкі. Вірогідно "рускій мір" відвернувся від колаборанта. Уточнюємо інформацію наскільки сильно підсмажився, – сказав Федоров.

Що відомо про Волика

Федоров розповів, що колаборант до 24 лютого очолював місцеву ланку соціалістичної партії й побував депутатом Мелітопольської районної ради. Після повномасштабного вторгнення й окупації Мелітополя почав активно допомагати місцевим гауляйтерам.

Місцевий ресурс опублікував фото, на яких колаборант разом із державним зрадником Іллею Кивою.



Волик та Кива / Фото з телеграму "Риа-Мелитополь"



Справа від Киви крокує зрадник Волик / Фото з телеграму "Риа-Мелитополь"

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