Про це 6 грудня повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. Він підтвердив, що вранці 6 грудня у місті був вибух біля будинку Волика.
До теми Росіяни вантажівками вивозили 200-тих і 300-тих, місцевих змушують рити окопи, – мер Мелітополя
Мер зазначив, що вибух мікрорайоні чуло пів міста.
О 6 ранку було гучно біля під’їзду зрадника. На місце вибуху одразу ж приїхали швидкі. Вірогідно "рускій мір" відвернувся від колаборанта. Уточнюємо інформацію наскільки сильно підсмажився, – сказав Федоров.
Що відомо про Волика
Федоров розповів, що колаборант до 24 лютого очолював місцеву ланку соціалістичної партії й побував депутатом Мелітопольської районної ради. Після повномасштабного вторгнення й окупації Мелітополя почав активно допомагати місцевим гауляйтерам.
Місцевий ресурс опублікував фото, на яких колаборант разом із державним зрадником Іллею Кивою.
Волик та Кива / Фото з телеграму "Риа-Мелитополь"
Справа від Киви крокує зрадник Волик / Фото з телеграму "Риа-Мелитополь"
Що відбувається у Мелітополі на Запоріжжі: останні новини
- Вибухи та автоматні черги лунали у Мелітополі кілька днів тому. Про це повідомив мер Федоров.
- Поблизу Мелітополя, у селі Терпіння, ЗСУ 2 грудня вдарили по скупченню окупантів. За інформацією мера, було десятки вбитих і поранених, яких привезли у мелітопольські лікарні.
- Поблизу Мелітополя знищили 2 казарми окупантів. Вони розташовувалися у школі села Ясного та будинок культури у селища Мирне.