Об этом 6 декабря сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. Он подтвердил, что утром 6 декабря в городе был взрыв у дома Волика.

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Мэр отметил, что взрыв микрорайона слышал пол города.

В 6 утра было громко у подъезда предателя. На место взрыва сразу же приехали скорые. По идее "русский мир" отвернулся от коллаборанта. Уточняем информацию, насколько сильно поджарился, – сказал Федоров.

Что известно о Волике

Федоров рассказал, что коллаборант до 24 февраля возглавлял местное звено социалистической партии и побывал в депутате Мелитопольского районного совета. После полномасштабного вторжения и оккупации Мелитополя начал активно помогать местным гауляйтерам.

Местный ресурс опубликовал фото, на которых коллаборант вместе с государственным изменником Ильей Кивой.



Волик и Кива / Фото с телеграмму "Риа-Мелитополь"



Справа от Кивы шагает предатель Волик / Фото с телеграмму "Риа-Мелитополь"

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