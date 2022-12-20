Информацией Иван Федоров поделился в эфире телемарафона "Единые новости" 20 декабря. Он также прокомментировал "хлопок" в Чонгаре.

Читайте также Оставят левобережье Херсонщины: где россияне построят основную оборону

Что известно о действиях россиян в Мелитополе

Мэр Мелитополя сказал, что пока не может подтвердить информацию об отводе Россией сил из города.

Мы видим такую тенденцию – прежде всего ра***ты делают релокацию своих войск, их опрокидывание. Переезжают с побережья Лимана к побережью Азовского (моря – 24 канал), с одного населенного пункта в другой,

– рассказал Федоров.

Однако должностное лицо заверило, что россияне точно полностью не выезжают из временно оккупированной Запорожской области или еще откуда-то.

Что происходит в регионе

Иван Федоров объяснил, что россияне действуют наоборот – они в течение 16 – 18 декабря увеличили свое количество во временно оккупированном Мелитополе. В частности, путем опрокидывания:

кадыровцев;

"мобиков".

Более того, по данным мэра, более недели назад "устал" мост в Мелитополе, который был одним из пяти мостов, обеспечивавших оккупантам так называемый сухопутный коридор с Крымом.

Сегодня ночью (против 20 декабря – 24 канал) были радостные новости о том, что на перешейке Чонгарском была уничтожена – расстреляна колонна российских военных. Поэтому мы четко понимаем, что скоро и Чонгар будет отрезан,

– заявил Иван Федоров.

Он уточнил, что вышеперечисленные методы заставили российских оккупантов бежать с левого берега Херсонщины. Ведь у них были разрушены мосты и уничтожена логистика.

Мэр Мелитополя пояснил, что власти и мирные жители ждут, пока россияне убегут из города, однако пока об этом рано говорить.

Важно! Иван Федоров рассказал, что на 95% у местных жителей нет возможности уехать из Мелитополя. Только через Крым, но на прошлой неделе и на российских границах с Грузией и ЕС начали возвращать наших жителей. Более того, по данным оккупантов, до 15 января 2023 года заблокированной остается Васильевка.

Что-то "странное" происходит с гауляйтерами в Мелитополе