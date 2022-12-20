Информацией Иван Федоров поделился в эфире телемарафона "Единые новости" 20 декабря. Он также прокомментировал "хлопок" в Чонгаре.
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Что известно о действиях россиян в Мелитополе
Мэр Мелитополя сказал, что пока не может подтвердить информацию об отводе Россией сил из города.
Мы видим такую тенденцию – прежде всего ра***ты делают релокацию своих войск, их опрокидывание. Переезжают с побережья Лимана к побережью Азовского (моря – 24 канал), с одного населенного пункта в другой,
– рассказал Федоров.
Однако должностное лицо заверило, что россияне точно полностью не выезжают из временно оккупированной Запорожской области или еще откуда-то.
Что происходит в регионе
Иван Федоров объяснил, что россияне действуют наоборот – они в течение 16 – 18 декабря увеличили свое количество во временно оккупированном Мелитополе. В частности, путем опрокидывания:
- кадыровцев;
- "мобиков".
Более того, по данным мэра, более недели назад "устал" мост в Мелитополе, который был одним из пяти мостов, обеспечивавших оккупантам так называемый сухопутный коридор с Крымом.
Сегодня ночью (против 20 декабря – 24 канал) были радостные новости о том, что на перешейке Чонгарском была уничтожена – расстреляна колонна российских военных. Поэтому мы четко понимаем, что скоро и Чонгар будет отрезан,
– заявил Иван Федоров.
Он уточнил, что вышеперечисленные методы заставили российских оккупантов бежать с левого берега Херсонщины. Ведь у них были разрушены мосты и уничтожена логистика.
Мэр Мелитополя пояснил, что власти и мирные жители ждут, пока россияне убегут из города, однако пока об этом рано говорить.
Что-то "странное" происходит с гауляйтерами в Мелитополе
- В Мелитополе 10 декабря хлопок прогремел в самом центре города. Там раздалось ориентировочно 10 взрывов. Известно, что в этот день враги отмечали день рождения гауляйтера Евгения Балицкого. Сколько оккупантов уничтожил "праздничный салют" ВСУ – неизвестно, однако огонь вспыхнул именно в помещении, где они базировались.
- 20 декабря Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал, что с того времени Балицкий не появлялся на публике и ничего не комментировал пропагандистам.
- Кроме того, по данным мэра Мелитополя, не появляются нигде и ниже по звену гауляйтеры. В частности, Галина Данильченко, а также гауляйтер из Кирилловки. Они даже елку 19 декабря в Мелитополе не зажгли.
- В то же время на местах только третье и четвертое звено коллаборантов, которые и выполняют рутинную работу. Контролируют всю жизнедеятельность города сотрудники ФСБ, которые с первых дней были во временно оккупированном Мелитополе.