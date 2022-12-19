Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, россияне выстраивают линию обороны таким образом, чтобы не попадать в зону поражения украинской артиллерии.

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Где будут обороняться оккупанты

Иван Ступак убежден, что в дальнейшем основная линия обороны российских оккупационных войск будет проходить по линии Геническ – Мелитополь и дальше по оккупированной территории Запорожской области. Это обусловлено возможным вытеснением россиян из левобережной части Херсонской и Запорожской областей.

Поскольку россиянам крайне важно сохранить поставки из Крыма, они будут обороняться от Геническа и до Мелитополя. Эксперт также отметил, что в самом худшем для россиян случае они будут вынуждены отойти в Мариуполь и именно за этот город они будут воевать очень долго.

А последняя линия обороны, которая у них будет в самом худшем варианте – это в Мариуполе. Там это для них очень "скрепный" город, и думаю, они будут его держать очень долго,

– сказал Иван Ступак.

Бывший сотрудник СБУ также отметил ничтожность установки "зубов дракона" вокруг оккупированных украинских городов с целью остановить или задержать украинские войска. Это расчет больше на эмоции, когда показывают эти фотографии глубинному народу России и говорят: "смотрите, как сделали".

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"Когда делают линии укрепления, то делают ее очень эшелонированной, не только в 3 ряда, а в несколько километров, там много железобетонных укреплений, минные поля, разные инженерные заграждения, а вот это... – это действительно посмешище", – заверил Ступак. .

Россияне также вполне вероятно могли установить пирамидальные сооружения, которые пустые внутри и разворовать на этом часть бюджетных денег. Кроме этого, некоторые сооружения, как отметил Иван Ступак, скреплены между собой металлической цепью, что упрощает возможность оттянуть их с помощью техники.

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