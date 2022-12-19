Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, россияне выстраивают линию обороны таким образом, чтобы не попадать в зону поражения украинской артиллерии.
Достойно внимания "Перемещение кафиров может быть провокацией": что происходит на левом берегу Херсонщины
Где будут обороняться оккупанты
Иван Ступак убежден, что в дальнейшем основная линия обороны российских оккупационных войск будет проходить по линии Геническ – Мелитополь и дальше по оккупированной территории Запорожской области. Это обусловлено возможным вытеснением россиян из левобережной части Херсонской и Запорожской областей.
Поскольку россиянам крайне важно сохранить поставки из Крыма, они будут обороняться от Геническа и до Мелитополя. Эксперт также отметил, что в самом худшем для россиян случае они будут вынуждены отойти в Мариуполь и именно за этот город они будут воевать очень долго.
А последняя линия обороны, которая у них будет в самом худшем варианте – это в Мариуполе. Там это для них очень "скрепный" город, и думаю, они будут его держать очень долго,
– сказал Иван Ступак.
Бывший сотрудник СБУ также отметил ничтожность установки "зубов дракона" вокруг оккупированных украинских городов с целью остановить или задержать украинские войска. Это расчет больше на эмоции, когда показывают эти фотографии глубинному народу России и говорят: "смотрите, как сделали".
Экструдник СБУ о россиянах в Херсонской области: смотрите видео
"Когда делают линии укрепления, то делают ее очень эшелонированной, не только в 3 ряда, а в несколько километров, там много железобетонных укреплений, минные поля, разные инженерные заграждения, а вот это... – это действительно посмешище", – заверил Ступак. .
Россияне также вполне вероятно могли установить пирамидальные сооружения, которые пустые внутри и разворовать на этом часть бюджетных денег. Кроме этого, некоторые сооружения, как отметил Иван Ступак, скреплены между собой металлической цепью, что упрощает возможность оттянуть их с помощью техники.
Что известно о наступлении ВСУ: кратко
- Россияне частично уводят свои войска из Каховки и Новой Каховки и в свою очередь перебрасывают свои подразделения в район поселка Нижние Сирогозы в ожидании возможного наступления ВСУ от Запорожья.
- Полковник ВСУ в запасе рассказал, что сейчас на Запорожском участке фронта складывается лучшая ситуация для украинских войск и самая плохая для оккупационных.
- Проходит подготовка к наступлению Украины на Мелитополь, но для этого желательно нанести россиянам поражение в горячих точках на востоке, чтобы освободить часть войск.