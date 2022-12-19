У мережі з'явилось відео, на якому росіянин розповідає, що на Кримському перешийку вибухнула машина. Він заявив, що це ЗСУ підірвали колону.

Щось горить на кордоні в Чонгарі

Чоловік заявив, що намагався перетнути кордон, як перед ним вибухнула автівка. Він сказав, що не побачив, що трапилось і що власне спричинило вибух – ракета чи щось інше. Росіянин заявив, що ледь встиг відскочити й більше в Сімферополь він не поїде, бо "туди стали діставати хохли".

На його відео видно, як вдалині посеред ночі щось сильно горить.