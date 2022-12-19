Фото та відео новорічної ялинки в Керчі з'явилося в мережі. Зокрема, ними поділився й активіст Сергій Стерненко.

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Патріотична ялинка в Керчі

Стерненко зауважив, що "в тимчасово окупованому Криму диверсія". Бо ж ялинку в Керчі вбрали синьо-жовтими іграшками. Також синьо-жовтими вогнями запалали вулиці міста.

Активіст стверджує, що окупаційна влада вже шукає винних.

У Керчі поставили ялинку з жовтими та синіми іграшками. З такими ж кольорами вуличне освітлення. Окупаційна адміністрація проводить перевірку та обіцяє покарати винних (не жарт), – зазначив Стерненко.

Синьо-жовта ялинка у Керчі: дивіться відео

Окупанти тероризують місцеве населення в Криму