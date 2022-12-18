Україна та Росія швидкими темпами намагаються накопичити ресурси для вирішальних місяців бойових дій. Натомість на Заході не припиняються розмови про можливу ядерну ескалацію та загалом про те, як саме війна має закінчитися. 24 канал проаналізував, як ситуацію описують у західних ЗМІ.

Важливо Генерал Ходжес сказав, чи можливий новий наступ Росії в лютому

Вирішальні місяці війни

Видання The Economist поспілкувалося з вищим військово-політичним командуванням України: президентом Володимиром Зеленським, генералом Валерієм Залужним та генерал-полковником Олександром Сирським. Усі троє підтвердили, що результат війни залежатиме від наступних кількох місяців. Вони переконані, що Росія готує новий потужний наступ вже у січні, проте успішна оборона або контратака українських військ залежить від рішучості підтримки Заходу та оснащеності України важкою технікою та зброєю.

The Economist відзначає, що Україна пережила тріумфальну осінь. Спершу, ЗСУ блискуче просунулися у Харківській області, що навіть змусило Путіна призначити нового командувача військами та оголосити мобілізацію. Вже у листопаді українські війська увійшли до Херсона. Цю подію Зеленський відзначив як "початок кінця війни".

Втім, Залужний та Сирський занепокоєні наростанням повітряних атак з боку росіян по об'єктах цивільної інфраструктури, які відбуваються практично кожного тижня. Росія, при цьому, відчуває брак високоточних ракет, але схоже Кремлю все ж вдалося обміняти в Ірану тисячі безпілотників та, можливо, балістичні ракети на російські винищувачі та гелікоптери.



Український танк під Бахмутом / Фото The New York Times

Зверніть увагу! Ще одним важелем тиску на Україну є зміна тактики росіян та жорсткі бойові дії в районі Бахмута. Росія концентрує там великі сили та формує загони чисельністю 900 і більше солдатів. При цьому, Бахмут сам по собі не є важливою стратегічною точкою, а російські війська виконують там здебільшого політичні цілі, закладені особисто Владіміром Путіним.



Зростає також і загроза з боку Білорусі, як зазначає генерал Залужний. Минулого тижня Москва направила туди очільника міноборони Сєргєя Шойгу. Втім, за оцінками західних аналітиків, Білорусь виснажила власні запаси зброї та техніки, які передавала Росії. Навряд чи Мінськ наважиться вступати у війну, проте задум полягає в тому, щоб скувати сили ЗСУ на півночі та не дозволити Україні здійснити новий потужний контрнаступ.

Російську мобілізацію також відзначають як одну з основних проблем. Попри те, що оснащення росіян вкрай погане, вони все ж готові йти на смерть за розпорядженням свого "царя". Генерал Залужний зазначає, що "російська мобілізація спрацювала", а генерал Сирський підтверджує його слова і наводить приклад, як росіянам, озброєним лише стрілецькою зброєю вдавалося гальмувати українські атаки в Кремінній і Сватовому на Луганщині.

Генерал Валерій Залужний також зазначає, що росіяни готуються до нової атаки, ймовірно, у лютому. При цьому, готують особовий склад та ресурси десь далеко на сході Росії. Залужний не відкидає й варіант нового наступу на Київ, який на думку головнокомандувача, практично неминучий.

Україна сьогодні намагається накопичити резерви та паралельно готує нову військову операцію. Для успішного виходу на кордони до 24 лютого Україні необхідно 300 танків, 600-700 БМБ та 500 гаубиць. Європа, США та НАТО напередодні заявили, що планують розширити потужності свого ВПК, щоб задовольнити власні потреби та забезпечити українську армію усім необхідним.

Росія також має проблеми з озброєнням та виготовленням боєприпасів. Підтримки з боку партнерів по ізоляції, таких як Іран або КНДР, навряд чи вистачить. Втім, росіяни роблять ставку на велику кількість дешевих боєприпасів, поки захід концентрується на якісному та більш точному озброєнні. Сьогодні Росія усіма силами намагається перехопити ініціативу, тож завчасний наступ росіян на одному з напрямків також не варто відкидати.

Перед Україною зараз стоїть вибір, де саме буде проводитися наступна масштабна операція: Запоріжжя чи Донбас. Це залежить від багатьох факторів, від постачання західної зброї до погоди та активності самої Росії.

The Economist зазначає, що навіть постійний прогрес України на полі бою, швидше за все, завершиться дипломатією. Європейський чиновник, знайомий з українським плануванням каже, що ідеальною була б операція, яка б переконала Путіна, що війну неможливо виграти, а її продовження призведе до ризику втрати ним Криму та частини Донбасу, які росіяни окуповували з 2014 року.

Втім, війна, яка сьогодні проходить в Україні точиться не лише навколо української національної ідентичності, а й навколо територій. Понад 95% громадян України виступають за повне звільнення української землі від окупантів, а ненависть до Росії поглиблюється з кожною атакою проти цивільних та кожною втратою військових на фронті. Таким чином, варіант будь-яких компромісів практично неможливий.

Україна має достатньо сил для звільнення Криму

Представник адміністрації Джо Байдена сказав членам Конгресу США, що Україна має військовий потенціал для звільнення Криму. Про це пише NBC News. При цьому, деякі американські чиновники все ще вважають це червоною лінією для Путіна, яка може спровокувати його на використання брудної бомби, або будь-яких інших типів ядерної зброї.

При цьому, у Байдена зазначили, що звільнення Криму поки не є основним пріоритетом України у бойових діях. Втім, там наголошують, що Україна демонструє стійкість та наполегливість протягом усієї війни та наводять приклад з атакою України вглиб Росії, про що заздалегідь американці не були попереджені та по-справжньому здивувалися, коли російські аеродроми за 600 кілометрів від фронту раптом вибухнули.



Росіяни будють лінію оборони на узбережжі Криму / Фото ГУР України

Водночас США впевнені, що в разі, якщо Україна почне повномасштабну атаку на Крим, західні союзники точно будуть попереджені про це заздалегідь. Основною проблемою залишається нестача в України десантно-повітряних або військово-морських сил, які б могли завдати потужних ударів по окопаних в Криму силах Росії.

Вашингтон, за весь час повномасштабного вторгнення, надав Україні безліч сучасного озброєння, як ті ж системи HIMARS, які суттєво змінили ситуацію на полі бою. Високопоставлені американські офіцери кажуть, що Україна продемонструвала рішучість і винахідливість у боротьбі з численнішою та краще озброєною російською армією, а також швидко впровадила нові західні системи озброєння у свою оборонну структуру.

Така впевненість Байдена у можливостях України з'явилася тоді, коли адміністрація почала обговорення чи варто задовольняти запити України щодо далекобійної зброї, такої як ракетні системи ATACMS і танки.

Днями, держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, голова розвідки США Авріл Хейнс та голова Об'єднаного комітету начільників штабів генерал Марк Міллі провели закритий брифінг для членів Палати представників щодо України.

У Великій Британії почалися сумніви?

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак попросив оцінити хід війни в України, повідомляє BBC. Високопоставлені особи Британії побоюються, що прем'єр може стати занадто обережним у той момент, коли війна вступає у ключову фазу.



Ріші Сунак та Володимир Зеленський у Києві / Фото ОП

Натомість сам Сунак та його уряд наполягають, що Велика Британія була з Україною протягом всього шляху, а рішуча підтримка нашої країни залишається незмінною. Про обережність Сунака там взагалі заявили, що це неправда. Втім, військове командування Великою Британії все одно занепокоєне і наполягає на тому, що постачання зброї в Україну можуть виявитися вирішальними в зимові місяці.

Наразі здатність кожної зі сторін значно просунутися вперед повністю залежить від збільшення постачання зброї. Росія фактично вичерпала власні запаси, а Україна повністю залежить від постачань з боку США та основних держав Європи та перш за все, Великої Британії. Військове командування Великої Британії наполягає на збільшенні рішучості у допомозі Україні.

Надзвичайні часи вимагають надзвичайної відповіді. Це пояснює, чому Росія програє. А вільний світ перемагає... Якщо ми збережемо нашу згуртованість і рішучість, реальна перемога в наших руках буде набагато вагомішою,

– заявив начальник Генштабу Великої Британії Тоні Радакін.

Водночас британці відзначають обережний підхід американців до постачань зброї в Україну, які побоюються ядерної ескалації з боку Путіна. Деякі чиновники переймаються, що Ріші Сунак може підтримати занепокоєність Байдена. Натомість основна частина військово-політичного керівництва країни закликає прем'єра навпаки здійснювати "дружній тиск" на США з метою прискорення підтримки України, як свого часу робив експрем'єр Борис Джонсон.

Чи буде Росії боляче від 9 пакету санкцій ЄС

Посли Європейського Союзу схвалили 9-й пакет санкцій проти Росії та пакет підтримки України на 18 мільярдів євро. Новий пакет санкцій був доопрацьований послами на полях саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

Хто опинився під санкціями ЄС Пропозиція Європейської Комісії передбачає заморожування активів та заборону на в'їзд ще 200 російських фізичних та юридичних осіб. До них відносяться урядові міністри, законодавці, регіональні губернатори, політичні партії та організації, в тому числі представники збройних сил. Санкції також запровадили проти ще чотирьох російських пропогандистських телеканалів.



Пакет санкцій також націлений на російську оборонну промисловість, більшу кількість російських банків та гірничодобувний сектор, а також передбачає експортний контроль за хімікатами, нервово-паралітичними речовинами, електронікою та ІТ-компонентами, які можуть бути використані збройними силами, зокрема деталями для безпілотних літальних апаратів.

Водночас побоюючись поглиблення продовольчої кризи, ЄС не запровадив жодних санкцій щодо російських харчових продуктів та сільськогосподарського сектору. Втім, співпрацювати з сільськогосподарськими організаціями, які належать підсанкційним олігархам можна буде лише за умови, що вони вже здійснювали експорт в ЄС, ще до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Таким чином ЄС намагається запобігти спробам створення нових підприємств, які б дозволяли обійти санкції.

Для України також дуже важливим стало схвалення пакету макрофінансової допомоги з боку ЄС на 2023 рік у розмірі 18 мільярдів євро. Це допоможе нашій державі покрити дефіцит бюджету та підтримати економіку на тлі боротьби з російською агресією.

Виділення допомоги Україні якийсь час було заблоковано Угорщиною, але ЄС погодився розблокувати виділення коштів Будапешту, які були замороженні через їхні внутрішні суперечки з Брюсселем. Польща також тимчасово блокувала пакет допомоги Україні через власні суперечки з ЄС, але Варшава, яка всіляко підтримує нашу державу, зрештою зняла своє вето.

Ймовірно, на прискорення процесу прийняття цього рішення вплинуло звернення президента України Володимира Зеленського до президента Європейської ради Шарля Мішеля. Зеленський наголосив, що наша боротьба за мир в Україні та всій Європі не має залежати від непорозумінь і протиріч між деякими членами ЄС і висловив сподівання, що вже в січні Україна офіційно зможе подякувати Європейському Союзу за перший транш цього макрофінансового пакета допомоги.