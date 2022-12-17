Захватчики на Лиманском направлении пытаются восстановить утраченное положение. В других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.

Достойно внимания Нацгвардейцы остановили прорыв врага в Донецкой области: мощное видео уничтожение оккупантов

Оккупанты продолжают терроризировать население

В течение текущих суток противник нанес 5 ракетных ударов. Под огонь попала гражданская инфраструктура городов Дружковка и Краматорск Донецкой области. Две ракеты типа "Оникс" россияне запустили из временно оккупированного Крыма по Одесской области. Их успешно уничтожили силы противовоздушной обороны.

Кроме того, враг совершил более 10 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск на разных направлениях и гражданской инфраструктуре Херсона. В Генштабе напоминают, что сохраняется угроза вражеских авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Какая ситуация на направлениях

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Гай, Зерновое, Яструбино и Кондратовка Сумской области и Стрелка, Красное, Старица, Захаровка, Милово, Фиголовка, Новомлынск и Западное на Харьковщине.

На Купянском направлении обстрелы из танков и всего спектра артиллерии подверглись районам Кисловки, Котляровки и Табаевки Харьковской области и Стельмаховки и Невского в Луганской области.

На Лиманском направлении враг осуществил обстрелы позиций наших войск по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Макеевка, Площадка, Червонопоповка, Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник безуспешно продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Обстрелял районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Берестово, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Часов Яр, Авдеевка, Водяное, Карловка, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг пытался поразить позиции наших войск вблизи Пречистовки, Угледара и Шахтерского Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Огневого влияния испытали 32 населенных пункта. В частности, Времивка и Новополье Донецкой области; Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское на Запорожье и Херсон, Республиканец, Новокаиры, Волшебное и Ольговка Херсонской области.

ВСУ героически уничтожают противника

По информации Генштаба, 15 декабря в районах населенных пунктов Токмак и Пологи, противник потерял более 100 раненых и состав боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, пункт управления и три боеприпаса захватчиков.