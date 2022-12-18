Генштаб ВСУ рассказал, что оккупанты пытаются восстановить утраченное положение на Лиманском направлении. Между тем, на Запорожском направлении враг пытается восстановить железнодорожную инфраструктуру. Цель этих действий – улучшить логистическое обеспечение.

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Кроме того, оккупанты сосредоточивают усилия, чтобы вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Обратите внимание! За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных удара. Кроме того, оккупанты совершили около 20 обстрелов из РСЗО. Людей призывали не игнорировать воздушную тревогу. По всей территории страны остается угроза вражеских авиационных и ракетных ударов.

Враг открывал огонь по следующим направлениям:

Северском;

Слобожанскому;

Купянском;

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Запорожскому;

Херсонском.

Оккупанты скрываются в школах

Генштаб ВСУ рассказал, что оккупанты прячутся в школах.

Противник продолжает использовать учебные заведения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений. Так, в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области, оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. При этом учебный процесс продолжается – дети посещают учебные заведения,

– говорится в сообщении.

Важно! Российские оккупанты проводят принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Донбасса.