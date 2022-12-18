Генштаб ВСУ рассказал, что оккупанты пытаются восстановить утраченное положение на Лиманском направлении. Между тем, на Запорожском направлении враг пытается восстановить железнодорожную инфраструктуру. Цель этих действий – улучшить логистическое обеспечение.
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Кроме того, оккупанты сосредоточивают усилия, чтобы вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Враг открывал огонь по следующим направлениям:
- Северском;
- Слобожанскому;
- Купянском;
- Лиманском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском;
- Запорожскому;
- Херсонском.
Оккупанты скрываются в школах
Генштаб ВСУ рассказал, что оккупанты прячутся в школах.
Противник продолжает использовать учебные заведения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений. Так, в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области, оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. При этом учебный процесс продолжается – дети посещают учебные заведения,
– говорится в сообщении.