Генштаб ВСУ рассказал, что оккупанты пытаются восстановить утраченное положение на Лиманском направлении. Между тем, на Запорожском направлении враг пытается восстановить железнодорожную инфраструктуру. Цель этих действий – улучшить логистическое обеспечение.

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Кроме того, оккупанты сосредоточивают усилия, чтобы вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг открывал огонь по следующим направлениям:

  • Северском;
  • Слобожанскому;
  • Купянском;
  • Лиманском;
  • Бахмутскому;
  • Авдеевском;
  • Запорожскому;
  • Херсонском.

Оккупанты скрываются в школах

Генштаб ВСУ рассказал, что оккупанты прячутся в школах.

Противник продолжает использовать учебные заведения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений. Так, в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области, оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. При этом учебный процесс продолжается – дети посещают учебные заведения,
– говорится в сообщении.