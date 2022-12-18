Генштаб ЗСУ розповів, що окупанти намагаються відновити втрачене становище на Лиманському напрямку. Тим часом на Запорізькому напрямку ворог намагається відновити залізничну інфраструктуру. Мета цих дій – покращити логістичне забезпечення.

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Окрім того, окупанти зосереджують зусилля, аби вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Зверніть увагу! Упродовж доби окупанти завдали 4 ракетних удари. Окрім того, окупанти здійснили близько 20 обстрілів із РСЗВ. Людей закликали не ігнорувати повітряну тривогу. На всій території країни залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів.

Ворог відкривав вогонь на таких напрямках:

Сіверському;

Слобожанському;

Куп'янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Запорізькому;

Херсонському.

Окупанти переховуються у школах

Генштаб ЗСУ розповів, що окупанти переховуються у школах.

Противник продовжує використовувати заклади освіти на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів. Так, у деяких населених пунктах Василівського району Запорізької області окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад. При цьому, навчальний процес триває – діти відвідують навчальні заклади,

– мовиться у повідомленні.

Важливо! Російські окупанти проводять примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу.