Генштаб ЗСУ розповів, що окупанти намагаються відновити втрачене становище на Лиманському напрямку. Тим часом на Запорізькому напрямку ворог намагається відновити залізничну інфраструктуру. Мета цих дій – покращити логістичне забезпечення.
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Окрім того, окупанти зосереджують зусилля, аби вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Ворог відкривав вогонь на таких напрямках:
- Сіверському;
- Слобожанському;
- Куп'янському;
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Запорізькому;
- Херсонському.
Окупанти переховуються у школах
Генштаб ЗСУ розповів, що окупанти переховуються у школах.
Противник продовжує використовувати заклади освіти на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів. Так, у деяких населених пунктах Василівського району Запорізької області окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад. При цьому, навчальний процес триває – діти відвідують навчальні заклади,
– мовиться у повідомленні.