Генштаб ЗСУ розповів, що окупанти намагаються відновити втрачене становище на Лиманському напрямку. Тим часом на Запорізькому напрямку ворог намагається відновити залізничну інфраструктуру. Мета цих дій – покращити логістичне забезпечення.

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Окрім того, окупанти зосереджують зусилля, аби вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог відкривав вогонь на таких напрямках:

  • Сіверському;
  • Слобожанському;
  • Куп'янському;
  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Запорізькому;
  • Херсонському.

Окупанти переховуються у школах

Генштаб ЗСУ розповів, що окупанти переховуються у школах.

Противник продовжує використовувати заклади освіти на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів. Так, у деяких населених пунктах Василівського району Запорізької області окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад. При цьому, навчальний процес триває – діти відвідують навчальні заклади,
– мовиться у повідомленні.